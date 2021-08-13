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Скамейку для охлаждения в жаркую погоду придумали в Париже
ФАН-ТВ
Скамейку для охлаждения в жаркую погоду придумали в Париже

Ежегодно из-за аномальной жары гибнут сотни людей. Смена климата влияет на здоровье граждан. Синоптики предупреждают европейцев об аномальной жаре — столбики термометра будут ползти до 50 градусов по Цельсию.

Решение этой проблемы придумали в Париже. Дизайнеры обратили внимание на изменение климатических условий и разработали лавку с охлаждением. Технологию позаимствовали у канадской скважины. Скамейка состоит из блоков, напоминающие бетонные плиты. Между ними щели — в них весь секрет.

«Мы начали с концепции, посвященной глобальному потеплению, и задались вопросом: какое временного решение для повышения комфорта в общественных местах мы можем найти? Так мы и пришли к выводу, что в этот период аномальной жары немного свежего воздуха пойдет людям на пользу» — рассказала Эмма Лелонг, член команды дизайнеров проекта.

Дизайнеры используют геотермальную технологию пассивного охлаждения. Как только температура достигает 25 градусов по Цельсию, воздух парижских шахт поступает наружу для поддержания низкой температуры скамейки и пространства вокруг нее.

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париж франция глобальное потепление изменение климата
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