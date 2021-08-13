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Дания эвакуирует дипломатов из Афганистана

  /   Обновлено: 13 августа 2021 17:15
Политика
Дания эвакуирует дипломатов из Афганистана
pixabay.com

Кабул, 13 августа. Правительство Дании приняло решение эвакуировать дипломатов из столицы Афганистана. Об этом сообщает агентство Reuters.

Причиной такого решения стала активизация запрещенной в России террористической организации «Талибан»1. Боевики сумели взять под контроль около 65% страны.

Ранее спецпредставитель президента России Замир Кабулов оценил возможность эвакуации сотрудников посольства из Кабула. По его словам, правительство не рассматривает эту возможность.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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