Дания эвакуирует дипломатов из Афганистана

Кабул, 13 августа. Правительство Дании приняло решение эвакуировать дипломатов из столицы Афганистана. Об этом сообщает агентство Reuters.

Причиной такого решения стала активизация запрещенной в России террористической организации «Талибан»1. Боевики сумели взять под контроль около 65% страны.

Ранее спецпредставитель президента России Замир Кабулов оценил возможность эвакуации сотрудников посольства из Кабула. По его словам, правительство не рассматривает эту возможность.

1 Организация запрещена на территории РФ.