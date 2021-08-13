Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 18:10
18:08
Политика
Коротченко напомнил о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю Максима Шугалея
18:04
Спорт
Отец Влашича надеется на уход его сына из ЦСКА
18:04
Экономика
ФАС предложила регулировать гостиничные цены на время массовых мероприятий
18:00
Происшествия
Сбивший 10-летнюю девочку на пешеходном переходе лихач полностью признал вину
18:00
Общество
Сотрудники заповедника показали в фильме один день из жизни байкальской нерпы
18:00
Ливия
Борьба группировок на западе Ливии может перерасти в новую войну
17:59
Подкасты
«ФАН повсюду»: как Турция переживает природные катаклизмы
17:57
Политика
Политтехнолог Григорьев назвал Шугалея достойным кандидатом на выборах в ЗакС Петербурга
17:55
Происшествия
Более 30 человек сбежали из литовского лагеря для нелегальных мигрантов
17:53
Общество
Ходорковский оставил без поддержки открыточников-наркоторговцев из Пскова
Все новости

Суд признал недостоверными сведения, распространенные Волковым о Евгении Пригожине

  /   Обновлено: 13 августа 2021 17:22
Общество
Суд признал недостоверными сведения, распространенные Волковым о Евгении Пригожине
facebook.com  /  Леонид Волков

Тверь, 13 августа. Пролетарский районный суд Твери удовлетворил иск предпринимателя Евгения Пригожина против соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова.

Бизнесмен требовал признать сведения, распространяемые Волковым, недостоверными и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца. Соратник Навального публиковал недостоверные данные на личных страницах в соцсетях Twitter и Facebook.

Суд вынес решение 13 августа. Он обязал ответчика компенсировать моральный вред. Волков должен выплатить Пригожину 500 тысяч рублей. Кроме того, в ходе заседания были признаны недостоверными сведения о якобы причастности бизнесмена к гибели журналистов в ЦАР.

Так как сторонник осужденного блогера находится в федеральном розыске, его интересы в суде представляли государственные адвокаты.

О решении суда сообщила пресс-служба компании «Конкорд». Юристы организации поблагодарили сотрудников Пролетарского районного суда Твери за профессионализм.

Ранее в отношении Леонида Волкова возбудили уголовное дело по статье о клевете. Юридическая служба компании «Конкорд» надеется, что он понесет наказание по всей строгости закона.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Суд признал недостоверными сведения, распространенные Волковым о Евгении Пригожине
суд волков пригожин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru