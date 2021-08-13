Суд признал недостоверными сведения, распространенные Волковым о Евгении Пригожине

Тверь, 13 августа. Пролетарский районный суд Твери удовлетворил иск предпринимателя Евгения Пригожина против соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова.

Бизнесмен требовал признать сведения, распространяемые Волковым, недостоверными и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца. Соратник Навального публиковал недостоверные данные на личных страницах в соцсетях Twitter и Facebook.

Суд вынес решение 13 августа. Он обязал ответчика компенсировать моральный вред. Волков должен выплатить Пригожину 500 тысяч рублей. Кроме того, в ходе заседания были признаны недостоверными сведения о якобы причастности бизнесмена к гибели журналистов в ЦАР.

Так как сторонник осужденного блогера находится в федеральном розыске, его интересы в суде представляли государственные адвокаты.

О решении суда сообщила пресс-служба компании «Конкорд». Юристы организации поблагодарили сотрудников Пролетарского районного суда Твери за профессионализм.

Ранее в отношении Леонида Волкова возбудили уголовное дело по статье о клевете. Юридическая служба компании «Конкорд» надеется, что он понесет наказание по всей строгости закона.