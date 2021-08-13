Торговля, доставка, разгрузка, погрузка ― все это слова, которые мы слышим по несколько раз в день. Нам кажется, что все работает максимально быстро и слаженно. Товары доставляют в течение суток. Все необходимое можно заказать из любой страны мира, а оплатить ― дистанционно.

Но весь этот сложный механизм перевозки товаров, распределения их по складам и доставки до двери получателя был бы невозможен без грамотной логистики. Именно о профессии логиста, о том, где этому учат и куда можно пойти работать, поговорим в этой статье.

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Чем занимается логист

Древние греки логистикой называли искусство расчетов. А логистами, соответственно, считали государственных контролеров. А вот в Древнем Риме круг задач логистики был уже более понятен нам. Конечно, речь шла прежде всего о военной логистике, то есть о перемещении войск, снабжении армии товарами и продовольствием. Долгое время этим логистика и ограничивалась.

В современном своем виде логистика начала формироваться в США уже в середине XX века. Этому способствовало развитие компьютерных технологий, распространение контейнеров, в которых перевозили грузы, развитие железных дорог и авиатранспорта, появление разных видов товаров и упаковки.

Концепция логистики заключается в оптимизации товарных потоков, формировании инфраструктуры, обеспечении безопасности, минимизации затрат и влияния на окружающую среду. Логистика ― это не только перевозка грузов. Авиа-, ж/д и транспортные перевозки людей также требуют координации и контроля.

Кто же эти люди, которые обеспечивают бесперебойную доставку пассажиров и грузов по всему миру?

Федеральное агентство новостей /

Плюсы и минусы профессии логиста

Если говорить коротко, то задача логиста ― обеспечить доставку товара от производителя до получателя (места реализации, конечного клиента и т. д.) с соблюдением некоторых условий:

доставка в обозначенное время и место;

в соответствующем количестве;

с высоким уровнем сервиса;

и минимальными затратами.

Именно над этими задачами и работают каждый день логисты. В чем преимущества и какие недостатки у этой профессии?

+ Работать можно одновременно с учебой в вузе

+ Перспектива карьерного роста

+ Интересная работа, можно развиваться в нескольких направлениях

+ Возможность хорошо зарабатывать

– Высокий уровень ответственности

– Иногда это физически тяжелая работа

– Возможна работа на складе, дебаркадере, транспортных узлах

– Возможно, много времени придется проводить на ногах

– Постоянное общение с людьми, в том числе водителями и грузчиками

Логист ― это прежде всего администратор, менеджер. Он организует, координирует, направляет, контролирует. Именно он ― связующее звено между поставщиком, таможней, складами, перевозчиком, получателем. Логист точно знает, где в данный момент находится груз и кто за него отвечает на каждом логистическом этапе.

Будущему специалисту пригодятся такие качества, как организованность, ответственность, многозадачность, выдержка, умение вести коммуникацию, умение планировать, не впадать в панику при критических ситуациях, умение быстро найти решение и организовать процесс. Словом, чтобы стать настоящим профессионалом, придется поработать над собой.

Если плюсы вас только привлекают, а минусы нисколько не отталкивают, самое время подумать, куда пойти учиться.

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Где учиться на логиста

Чтобы поступать после 11 класса, нужно подготовиться по следующим предметам: русский язык, математика, иностранный язык. Последний, несомненно, пригодится, поскольку перевозки — как грузовые, так и пассажирские — идут по всему миру.

Выбор среди высших учебных заведений достаточно большой: Российский университет транспорта, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет. Специалистов в области логистики готовят в ВШЭ в Санкт-Петербурге и в Тульском государственном университете. В Москве подходящие отделения и специальности можно найти в РЭУ им. Г. В. Плеханова и МГАВТе.

Во время обучения студенты подробно знакомятся с такими направлениями в логистике, как управление транспортными системами, стратегический менеджмент; учатся управлять человеческими ресурсами и координировать цепи поставок; изучают логистику снабжения и производства.

Как мы уже отметили в начале статьи, делать первые шаги в логистике и набираться опыта можно и без высшего образования. Выпускникам 9 класса подойдут многопрофильные и отраслевые колледжи, например, колледж автомобильного транспорта или колледж железнодорожного и городского транспорта.

Где работать логистом

Профессия логиста открывает широкие карьерные перспективы, так как грузо- и пассажирские перевозки идут по всему миру и не прекращаются ни на минуту. А значит, всегда нужны люди, которые будут координировать все процессы.

Самое очевидное решение ― компании-перевозчики, которые осуществляют авиа- и ж/д перевозку людей и грузов. Также в России работают крупные транспортные компании, где специалисты будут востребованы.

Труд логиста оплачивается достаточно хорошо. Во многом уровень зарплаты зависит от места работы и опыта. Помощник логиста в среднем зарабатывает 40–55 тыс. рублей. Зарплата логиста может доходить до 80–100 тыс. рублей.

Логистика по-настоящему перспективная отрасль. Люди производят и продают товары по всему миру, кроме того, сами постоянно перемещаются. При этом все больше говорят об оптимизации, грамотном распределении ресурсов (финансовых и человеческих), а также гармоничном сосуществовании с окружающей средой и заботе об экологии. Отрасль постоянно развивается, поэтому при желании и должном усердии сделать хорошую карьеру в логистике более чем реально.