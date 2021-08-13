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Житель Салехарда задержан за продажу фиктивной регистрации иностранцам
Происшествия
Житель Салехарда задержан за продажу фиктивной регистрации иностранцам
pixabay.com

Салехард, 13 августа. Суд оштрафовал жителя Салехарда, который незаконно прописал иностранцев. Аферисту придется заплатить 89 тыс. рублей.

Следствие установило, что житель Салехарда продавал регистрацию в жилых помещениях иностранным гражданам. При этом сами мигранты проживали по другим адресам, сообщает «Север-Пресс».

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранных граждан по месту жительства без намерения предоставления жилого помещения для проживания). За незаконный заработок суд наложил на него штраф. Нарушителю предстоит выплатить 89 тыс. рублей.

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суд салехард штраф
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