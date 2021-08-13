Житель Кировской области выплатил дочери десять тысяч рублей за побои

Киров, 13 августа. 38-летнего горе-отца лишили родительских прав и обязали выплатить ребенку компенсацию за моральный ущерб в размере десяти тысяч рублей. Об этом сообщает «Свой кировский.рф».

Прокуратура Кировской области установила, что осужденный уже дважды наносил побои своей пятилетней дочери. Его два раза привлекали к административной ответственности по ст. 6.1.1. КоАП РФ (побои) и арестовали на десять суток.

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Девочку под свою опеку забрала бабушка.