Юрист рассказал, что грозит бросившей новорожденного ребенка на скамейке матери

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с ФАН рассказал, какое наказание грозит матери, которая оставила собственного новорожденного ребенка на скамейке в Москве.

Новорожденного ребенка оставили в пакете у дома на Ярославском шоссе в Москве. Предположительно, это была мать малыша — гражданка Киргизии, ее ищут.

«В том случае, если будет установлено, что новорожденного ребенка оставила на произвол судьбы его родная мать, ей может грозить административная и уголовная ответственность — в зависимости от тяжести наступивших последствий. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос о лишении ее родительских прав», — рассказал собеседник агентства.

Иван Соловьев объяснил, что Семейный кодекс Российской Федерации всю ответственность за жизнь, здоровье, надлежащий уход и воспитание детей возлагает на их родителей. Поэтому именно они несут всю полноту ответственности за безопасность своего ребенка.

«Оставляя своего новорожденного ребенка одного вне медицинского учреждения, мать не только нарушила возложенные на нее обязанности по отношению к своему ребенку, но и подвергла его жизнь и здоровье существенной опасности. Поэтому она может быть привлечена к административной ответственности в виде денежного штрафа по статье 5.35 КОАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»)», — объяснил юрист.

Федеральное агентство происшествий / Татьяна Матянина

Кроме того, женщине могут предъявить статью 125 УК РФ, согласно которой наступает ответственность в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев.

«По этой же статье ей могут грозить либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года. Также могут предъявить арест на срок до трех месяцев или лишение свободы на срок до одного года», — пояснил эксперт.

Привлечение матери к одному из видов ответственности может повлечь лишение ее родительских прав в соответствии с положениями статьи 69 семейного кодекса.

«Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они уклоняются от выполнения обязанностей родителей или совершили противоправное деяние в отношении своего ребенка», — добавил собеседник Федерального агентства новостей.

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