Гонолулу, 13 августа. Истребитель F-22 совершил аварийную посадку, его жесткое приземление было запечатлено на видео.

Инцидент произошел в международном аэропорту Ионуйе на Гавайских островах. Истребитель F-22 Raptor 199-й эскадрильи ВВС США выполнял в воздухе тренировочный полет, однако был вынужден экстренно приземлиться. Для посадки был применен аэрофинишер с крюком. Самолет успешно остановился на взлетно-посадочной полосе.

Техническому персоналу понадобилось полтора часа, чтобы вернуть самолет в рабочее состояние и вновь открыть полосу. Причина срочной посадки F-22 не раскрывается. О пострадавших после инцидента не сообщалось.

Индийские специалисты ранее указали на преимущество российского истребителя пятого поколения Су-57 над F-22 и F-35 Lightning II. В России также началось серийное производство Су-57 с новыми двигателями, передает «Царьград».