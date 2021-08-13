В Белоруссии предостерегли Польшу от повторения литовского казуса с беженцами

Властям Белоруссии предстоит разобраться, была ли доставка нелегальных мигрантов к границе страны местечковым самоуправством польских военными, или это новая политика Варшавы. Об этом ФАН заявили политологи Николай Межевич и Алексей Дзермант.

Напомним, 13 августа Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польские силовики выдворили к границе группу нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые прибыли в страну через территорию РБ.

Директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич назвал этот факт неожиданным.

«Я удивлен. С Вильнюсом у Минска отношения стали плохими из-за откровенно спекулятивного и конъектурного поведения прибалтийской республики. Было ощущение, что по ряду причин Польша постарается держаться в стороне от литовско-белорусского конфликта. Не потому, что руководство Польши относится к белорусским властям иначе, чем это делает правительство Литвы, а исходя из рациональных соображений. Зависимость в области транзита между Польшей и Белоруссией взаимная. Это партнерство на сотни миллионов долларов», — пояснил эксперт.

Межевич предположил, что, возможно, доставка беженцев может оказаться частной инициативой какого-нибудь младшего польского офицера на пограничной заставе. По словам аналитика, если Варшава не даст официальных удовлетворительных объяснений этому случаю, отношения между двумя странами ухудшатся.

«В миграционном кризисе Польша не была задействована, и это выглядело как мудрость со стороны поляков. Конфликт не принесет ничего хорошего ни Минску, ни Варшаве. Польша — экономически значимая страна, и ссора с ней принесет ощутимые проблемы. В то же время, Варшава может лишиться существенной выгоды», — добавил политолог.

Директор Центра белорусских исследований подчеркнул, что, если факты с подвозом мигрантов подтвердятся, у сторонников жесткого диалога Белоруссии с западными партнерами появится весомый аргумент, и последствия инцидента могут быть печальны.

gpk.gov.by / Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

В свою очередь старший научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии Алексей Дзермант считает, что Европа публично попирает собственные нормы права.

«Государства Евросоюза выбрали тактику выдворения беженцев на территорию Белоруссии с применением насилия к этим людям, — заявил политолог. — Это противоречит директивам ЕС и нормам ООН о гуманном обращении с лицами, которые нуждаются в защите и ищут убежище. Очевидно, в восточно-европейских странах сочли, что с беженцами можно расправляться силовым методом, и Брюссель закрыл на это глаза».

Дзермант заметил, что, по сути, Европа «отменила» собственные директивы и дискредитировала свои заявления о защите прав человека.

«В Белоруссии имеются пункты для содержания значительного числа беженцев, в случае острой необходимости страна справится с этой проблемой. Мы можем дать нуждающимся кров, пищу, медицинскую помощь и помочь уехать обратно тем, кто находится в Белоруссии на законных основаниях. Пребывание без визы в республике разрешено до 5 дней. Нелегалы будут депортированы по закону. Наши силовые структуры действуют в правовом поле», — заверил собеседник ФАН.

По мнению Алексея Дзерманта, правительство Белоруссии, безусловно, проверит и проанализирует информацию, связанную с инцидентом на польско-белорусской границе, и сделает соответствующие выводы. Возможно, позже последует официальное заявление от властей республики.

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