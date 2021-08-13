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Народная милиция ЛНР обвинила ВСУ в подавлении беспилотников ОБСЕ

  /   Обновлено: 13 августа 2021 16:51
Армия
Народная милиция ЛНР обвинила ВСУ в подавлении беспилотников ОБСЕ
mil.in.ua  /  ГО «Український мілітарний центр»

Луганск, 13 августа. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают препятствовать работе мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом заявил начальник управления НМ ЛНР Ян Лещенко.

По словам Лещенко, украинские военные создают помехи работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ для того, чтобы скрыть размещение запрещенного Минскими соглашениями вооружения у линии соприкосновения в Донбассе.

На данный момент известно, что за минувшую неделю бойцы ВСУ три раза применяли станции «Буковель-АД» с целью создания помех каналам управления и навигации БПЛА. Отмечается, что система радиоподавления использовалась вблизи населенных пунктов Катериновка, Подлесное и Золотое.

Ранее подразделения Вооруженных сил Украины устроили в Донбассе учебно-боевые стрельбы, в которых были задействованы десантно-штурмовые бригады ВСУ.

Накануне армия Луганской Народной Республики после обстрела со стороны украинских военных открыла ответный огонь по позициям ВСУ, передает «Царьград».

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ЛНР всу буковель-ад
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