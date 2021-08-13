Золотой призер Олимпийских игр — 2020 Селемон Барега вернулся в Эфиопию

Аддис-Абеба, 13 августа. Легкоатлет Селемон Барега принес Эфиопии первое золото на летних Олимпийских играх в Токио. После его победы страна поднялась на 42-е место в медальном зачете.

Спортсмен выиграл забег на 10 км. Он преодолел дистанцию за 27 минут 43,22 секунды. Серебро и бронза достались представителям Уганды — Джошуа Кипруи Чептегеи и Джейкобу Кайплимо.

Соревнования стартовали 23 июля и завершились 8 августа. Представители из африканских государств завоевали 11 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Самой успешной признала Кения (19-е место в общем зачете). В копилке сборной страны — десять наград.

Так, кенийская легкоатлетка Фаит Чепнгетич Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 1500 м, а Элиуд Кипчоге стал третьим в истории бегуном, завоевавшим титул победителя марафона на Олимпийских играх.

Ранее появилась информация, что Центральноафриканская Республика возобновляет детские соревнования по баскетболу после разгрома конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».