Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 18:09
18:08
Политика
Коротченко напомнил о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю Максима Шугалея
18:04
Спорт
Отец Влашича надеется на уход его сына из ЦСКА
18:04
Экономика
ФАС предложила регулировать гостиничные цены на время массовых мероприятий
18:00
Происшествия
Сбивший 10-летнюю девочку на пешеходном переходе лихач полностью признал вину
18:00
Общество
Сотрудники заповедника показали в фильме один день из жизни байкальской нерпы
18:00
Ливия
Борьба группировок на западе Ливии может перерасти в новую войну
17:59
Подкасты
«ФАН повсюду»: как Турция переживает природные катаклизмы
17:57
Политика
Политтехнолог Григорьев назвал Шугалея достойным кандидатом на выборах в ЗакС Петербурга
17:55
Происшествия
Более 30 человек сбежали из литовского лагеря для нелегальных мигрантов
17:53
Общество
Ходорковский оставил без поддержки открыточников-наркоторговцев из Пскова
Все новости

Золотой призер Олимпийских игр — 2020 Селемон Барега вернулся в Эфиопию

  /   Обновлено: 13 августа 2021 16:47
Африка
Золотой призер Олимпийских игр — 2020 Селемон Барега вернулся в Эфиопию
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Аддис-Абеба, 13 августа. Легкоатлет Селемон Барега принес Эфиопии первое золото на летних Олимпийских играх в Токио. После его победы страна поднялась на 42-е место в медальном зачете.

Спортсмен выиграл забег на 10 км. Он преодолел дистанцию за 27 минут 43,22 секунды. Серебро и бронза достались представителям Уганды — Джошуа Кипруи Чептегеи и Джейкобу Кайплимо.

Соревнования стартовали 23 июля и завершились 8 августа. Представители из африканских государств завоевали 11 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Самой успешной признала Кения (19-е место в общем зачете). В копилке сборной страны — десять наград.

Так, кенийская легкоатлетка Фаит Чепнгетич Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 1500 м, а Элиуд Кипчоге стал третьим в истории бегуном, завоевавшим титул победителя марафона на Олимпийских играх.

Ранее появилась информация, что Центральноафриканская Республика возобновляет детские соревнования по баскетболу после разгрома конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Вернуться назад

Все новости / Африка / Золотой призер Олимпийских игр — 2020 Селемон Барега вернулся в Эфиопию
африка эфиопия олимпиада в токио
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru