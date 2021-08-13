Режиссер Черкасов через ФАН поздравил с днем рождения актера Андрея Соколова

Советский и российский актер и режиссер театра и кино, телеведущий, продюсер, народный артист Российской Федерации Андрей Соколов сегодня празднует свой 59-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил кинорежиссер, сценарист, продюсер Дмитрий Черкасов.

Собеседник рассказал, что его сотрудничество с артистом началось со съемок картины «Давай найдем друг друга».

«От работы с Андреем Соколовым у меня самые лучшие впечатления. Он замечательный человек. Личность! Во-первых, он талантливейший артист. Во-вторых, прекрасный человек. Мы сняли с ним две картины. Сейчас выходит «Стюардесса». Так получилось, что мы в разное время окончили Московский авиационно-технологический институт имени Циолковского. Мы часто вспоминаем об этом, что только потом ушли в кино», — сообщил кинорежиссер.

Дмитрий Черкасов также отметил ценное качество артиста, которое заключается в том, что он умеет быть единомышленником в работе.

«Андрей мудрый человек. Он прошел огромную актерскую школу. Работает с большим количеством замечательных режиссеров. У него масса театральных работ. Кроме того, он еще и режиссер замечательный. Ставит спектакли в театре. В кино у него несколько картин. Когда он на площадке со мной, он идеальный артист и соратник. Никогда не перетягивает одеяло на себя, слышит тебя», — пояснил собеседник ФАН.

Кадр из фильма «Линия Марты» /

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Удачи и реализации огромного количества творческих планов, которые у него есть, а также наших совместных. Он большой артист и большой товарищ. Всегда готов помочь. Когда с ним на площадке работают актеры более молодого поколения, то нет никакой дистанции. С ним легко общаться», — подытожил Дмитрий Черкасов.

Ранее режиссер Иван Соснин через ФАН поздравил с днем рождения актера Владимира Вдовиченкова. По словам собеседника, артист обладает мощной харизмой и успокаивающим тембром голоса.