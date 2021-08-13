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Глава правительства Ливии запустил масштабную кампанию по вакцинации граждан
Ливия
Глава правительства Ливии запустил масштабную кампанию по вакцинации граждан
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 13 августа. Премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба объявил о старте прививочной кампании «Вакцинация для всех».

Усилия властей направлены на то, чтобы каждый гражданин получил препарат от COVID-19. Медицинские пункты развернут по всей стране.

На этой неделе ливийский премьер посетил столичный прививочный центр. Инспекционный визит прошел в сопровождении министра здравоохранения Али аз-Занати и других представителей ПНЕ.

Делегация переговорила с врачами и персоналом о ходе процесса вакцинации и степени готовности граждан сделать укол. Дабиба высоко оценил усилия медиков в нынешних обстоятельствах.

Премьер подчеркнул, что чиновники работают над созданием аналогичного центра в городе Бенгази, который откроется на следующей неделе. Большие прививочные пункты в ближайшее время начнут принимать пациентов в городах Сабха и Мисурата.

Правительство отметило важность вакцинации населения от COVID-19 для формирования коллективного иммунитета. Только так, по мнению властей, Ливия сможет победить коронавирус.

Дабиба заявил, что ПНЕ выполнило свою задачу по обеспечению достаточного количества препаратов. Он добавил, что процесс не является обязательным, однако сделать укол — это гражданский долг каждого.

В конце июля прививочная кампания стартовала в муниципалитетах на западе страны. Тогда же в Триполи прибыла очередная партия «Спутника V». Препарат поставляется в рамках заключения контракта с профильными российскими компаниями. В апреле глава ПНЕ договорился в Москве о снабжении африканского государства вакциной и медикаментами.

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ливия вакцинация пне
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