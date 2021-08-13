Уникальный робот-врач начал работать в Алтайском крае

Барнаул, 13 августа. Центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Алтайского края получил роботизированную технику.

Используя ее, врачи смогут проводить сложнейшие операции. Речь идет о единственном на Урале роботе, задействованном в медицине. Он стоит примерно 100 млн рублей, рассказал главврач центра Владимир Пелеганчук. Задействовав в своей работе робота, врачи смогут улучшить качество операций.

«Качество проведения операции и выживаемости конструкции протеза при использовании такой техники совершенно иные», — подчеркнул Владимир Пелеганчук.

Под применяемой медиками роботизированной системой следует понимать компьютерную программу, датчики и непосредственно работающую «руку». Именно с ее помощью под контролем врача-хирурга и травматолога-ортопеда проходит операция.

Практически в каждом российском регионе возможности медицины постоянно совершенствуются. Например, в офтальмологическом отделении Краевой детской клинической больницы (КДКБ) Перми начали проводить уникальные операции для недоношенных детей.