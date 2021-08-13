DC выпустит комикс о Бэтмене в стиле «Игры престолов»

Москва, 13 августа. Компания DC готовит для своих поклонников интересную историю: Супермен и Бэтмен в новых комиксах попадут в Средневековье.

Том Тейлор, вдохновившись «Игрой престолов» и «Властелином колец», решил перенести супергеров в другой мир. Новая реальность будет напоминать Средневековье, как в «Игре престолов».

Комикс получил название Dark Knights of Steel. В него войдут 12 выпусков. Том Тейлор потратил два года на разработку новой истории в стиле «Игры престолов», пишет Entertainment Weekly.

В конце июля стало известно, что режиссер Тайка Вайтити приступил к разработке полнометражного фильма по серии комиксов «Флэш Гордон». Он уже начал писать сценарий. Экранизация комиксов «Флэш Гордон» была в разработке у студии Fox на протяжении семи лет.