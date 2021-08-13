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Швейцария представила инициативу по решению миграционного вопроса в Ливии
Ливия
Швейцария представила инициативу по решению миграционного вопроса в Ливии
wikipedia.org  /  Andrew Bossi

Триполи, 13 августа. Делегация Швейцарии передала ливийской стороне проект предложения по решению проблемы беженцев. ЕС намерен помочь североафриканскому государству.

Накануне заместитель министра иностранных дел европейской страны по вопросам миграции Винченцо Массиоли переговорил с рядом официальных лиц в Триполи. Он подтвердил готовность заняться аспектами, связанными с потоком мигрантов.

На встрече с членом Президентского совета Мусой аль-Куни дипломат представил проект инициативы по рассмотрению вопроса беженцев. Документ подразумевает развитие приграничных городов в координации с местными властями.

Аль-Куни призвал к активизации европейской роли, направленной на обеспечение развития в странах, из которых в ЕС бегут мигранты. Он подчеркнул важность проблемы, требующей сотрудничества Запада с Триполи в гуманитарной сфере и области безопасности. По его словам, также необходимо уделить внимание экономическим аспектам.

Винченцо Массиоли встретился и с министром внутренних дел Правительства национального единства (ПНЕ) Халедом Мазеном. Стороны затронули аспекты работы Службы по борьбе с нелегальной миграцией и трудности, с которыми сталкивается ведомство.

В Триполи указали, что Ливия нуждается в дополнительной поддержке, поскольку она, как страна транзита, сталкивается с трудностями. Чиновники предлагают своим коллегам из Берна разработать действенный механизм для ограничения потока нелегалов.

Североафриканское государство на протяжении последнего десятилетия является одним из основных перевалочных пунктов для тысячи африканских беженцев, стремящихся попасть в ЕС. Только на этой неделе береговая охрана перехватила в Средиземном море более 800 мигрантов.

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