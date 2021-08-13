Лингвисты раскритиковали попытку Киева монополизировать право на русский язык

Украинцы благодаря усилиям политиков теряют славянские корни, губят экономику страны и убивают собственную культуру. Об этом в беседе с ФАН заявили профессор-филолог Владимир Аннушкин, лингвист-эксперт Елена Кара-Мурза и языковед Михаил Горбаневский, комментируя предложение советника Зеленского разграничить понятия «российский» и «русский».

Напомним, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал разделить понятия «российский» и «русский». По его мнению, термины «русская культура» и «русский язык» должны быть прописаны в законе страны.

Профессор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, доктор филологических наук Владимир Аннушкин назвал происходящее на Украине безумием.

«Дело в том, что украинские политики не слушают языковедов. В Киеве есть ученые, которые могли бы объяснить Зеленскому и Раде, что такое русский язык. Когда-то древнерусский язык дал три ветви — для великороссов, малороссов и белороссов. Сегодняшнее политическое отстаивание Киевом приоритетов относительного того, что «русский язык принадлежит Украине», — абсолютная глупость. Это попытка манипулировать сознанием современного общества и политический популизм», — заявил профессор.

Эксперт уточнил, что слова «российский» и «русский» имеют разную семантику. Первое утвердилось у нас благодаря Петру Великому, когда была провозглашена Российская империя.

«Слово «русский» существует исстари. Иностранцы этих тонкостей не различают, они везде используют, например, английское слово Russian. Очевидно, украинские политики пытаются как-то обозначить это разделение, — предположил доктор филологических наук. — Украина могла развиваться с 1991 года и стала бы процветающим государством, если бы имела нормальную культурную политику. Нельзя рвать исторические и культурные связи, нельзя отказываться от языка, который является одним из главных языков образования в мире. Они могли использовать все лучшее, что дала им Россия, и при этом развивать украинский язык».

Собеседник ФАН отметил, что невозможно развить собственную культуру «палочным» методом, нельзя запрещать людям говорить и мыслить на родном языке.

«Националистическое влияние распространяется вредоносным способом на Украине и в других бывших советских республиках. Но и в Казахстане, и в странах Прибалтики, и в Молдавии много разумных, образованных людей. Часто им не дают возможности высказаться, — обратил внимание лингвист. — На Украине практически прекратила существование Ассоциация преподавателей русского языка и литературы. Киев отказался от исторических достижений, которые нарабатывались людьми многие годы».

Федеральное агентство новостей /

Аннушкин подчеркнул, что, вне всякого сомнения, наши соседи имеют право на лозунг «Украина — це Европа!», но при этом он назвал сумасшествием отказ от своей истиной истории и попытки плевать в свое прошлое.

«Украинцы благодаря усилиям собственных политиков теряют свои славянские корни. Искусственно меняется сам язык, в него путем методичек и формуляров вносят заимствования из польского, румынского и английского языков по принципу «Что угодно, только не русский!» При этом даже националисты между собой говорят нередко по-русски», — подчеркнул доктор филологических наук.

По мнению ученого, украинские политики должны честно оценить свою историю и культуру.

«Абсолютно объективный факт, что великоросская, московская культура последние три века стала развиваться более стремительно, чем малороссийская. У нас было больше контактов с Европой и другими странами, получаемый опыт лег в основу создания великой художественной литературы и мощной науки. Вне всякого сомнения, малороссийская жизнь была всегда ориентирована на русские столичные города», — подчеркнул профессор.

Владимир Аннушкин напомнил слова великого русского поэта Александра Пушкина о том, что наша культура «переимчивая и общежительная». Он отметил, что Россия — это Европа и Азия.

«Русский человек, с одной стороны, горд своей культурой, с другой — склонен к подражанию. Мы перенимаем слова, используем мировые научные открытия, совершенствуем технологии и экономику, контактируя с другими странами. Мы ценим все хорошее, что несут другие народы. При этом русские должны гордиться своей культурой и языком, мы должны занять твердую сознательную позицию и стараться использовать в своей речи русские слова», — призвал председатель Российской риторической ассоциации.

Лингвист обратил внимание на то, что русские любят Украину: мы поем замечательные украинские песни, изучаем риторику и поэтику украинского языка, ценим наследие народов. В то же время украинские политики отказываются от того, что приобрела русская культура с XVII века по настоящее время. По словам ученого, это полная безграмотность правительства «незалежной».

Федеральное агентство новостей /

Доцент кафедры стилистики русского языка МГУ имени М. В. Ломоносова, лингвист-эксперт Елена Кара-Мурза заявила ФАН, что не знакома с понятием «российский язык».

«Сравнительно недавно украинская писательница Лариса Ницой предложила называть русский язык «московским». Ситуация похожа. Такие заявления относятся к политике: с точки зрения лингвистики, подобные предложения некорректны», — пояснила эксперт.

Собеседница агентства подчеркнула, что современная наука говорит о русском, а не о «российском» языке, а также о его истории и его современных связях с восточнославянскими языками — украинским и белорусским.

«Русский язык — исторически сложившееся и научно подкрепленное понятие, — подчеркнула Кара-Мурза. — Русский язык, как белорусский и украинский, является потомком древнерусского языка. В российской науке существует преемственность: на серьезных основаниях мы говорим о русском современном языке, который является государственным языком России».

Доцент кафедры стилистики русского языка отметила, что политические заявления лингвисты воспринимают как нечто стороннее, относящееся к другой сфере.

Политический след в разговорах о «русском» и «российском» языке на Украине увидел и доктор филологических наук, председатель правления Гильдии лингвистов-экспертов Михаил Горбаневский.

«Украинский язык сохранил некоторые черты древнерусского языка, который когда-то был общим для нас, и мне это нравится, — заметил лингвист. — Русский язык в силу особенностей своего развития в значительной степени утратил элементы старины. Но экспансия иностранных слов сегодня ощущается как в русском, так и в украинском языках».

Горбаневский уточнил, что его как лингвиста всегда забавляла дискуссия на тему, является ли Николай Гоголь русским классиком или он украинский писатель. Он с огорчением признал, что языковая ситуация на Украине и сама тема языка там сегодня предельно политизированы.

Ранее в интервью ФАН экс-премьер-министр Николай Азаров назвал День независимости Украины символом потери здравого смысла.