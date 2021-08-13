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Каспаров назвал «Умное голосование» бессмысленным

  /   Обновлено: 13 августа 2021 16:26
Общество
Каспаров назвал «Умное голосование» бессмысленным
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Глава совета Фонда защиты прав человека и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в эфире «Утреннего разворота» на радио «Эхо Москвы» заявил, что «протестное» голосование — бессмысленно, а у оппозиции не осталось реальных ходов.

Гарри Каспаров отметил, что не видит смысла голосовать, так как выборов в России, по его мнению, не существует. Смысла в так называемом «протестном голосовании» шахматист также не видит.

«Никакого влияния на события в стране, которые нас интересуют, этот процесс, увы, уже никак не оказывает. Бывают ситуации, когда лучше ничего не делать, чем делать бессмысленные вещи. На самом деле ничего не делать — это тоже действие, потому что мы бойкотируем процесс», — считает Каспаров.

Заявление шахматиста вызвало удивление ведущего Максима Курникова, назвавшего слова гостя «жесткими». Курников напомнил об усилиях оппозиционеров, продвигающих «Умное голосование» бывшего ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ), либо призывающих поддержать кандидатов со схожими взглядами, как это делают экс-глава ЮКОС Михаил Ходорковский и политтехнолог Станислав Белковский.

«Начало довольно жесткое по отношению к попыткам сделать хоть что-то оппозиционное в России сегодня. Я, конечно, понимал, что Гарри Кимович, в принципе, сторонник неучастия в таких вещах, но то, что он настолько жестко обесценит все действия каждого, кто призывает к «Умному голосованию» или пойти на выборы, для меня немного неожиданно», — отметил Курников.

Каспаров назвал «Умное голосование» бессмысленным
Федеральное агентство новостей  / 

В ответ Каспаров выразил уверенность, что в современной России оппозиция существовать не может. Причиной он назвал ужесточение внимания к ее действиям в стране. Куренков возразил, напомнив, что в РФ остаются демократические инструменты, которые политологи рекомендуют использовать. Однако Каспаров уверен, что любые попытки изменить ситуацию бесперспективны, причем не только с помощью выборов, но и уличных протестов. Шахматист призвал оппозиционеров признать отсутствие ходов и смириться.

«Совет протестовать в этих условиях давать никому нельзя. Это личное дело. Я считаю, что абсолютно аморально говорить людям, что они должны выходить на улицу, когда совершенно очевидно, что с любого уличного процесса сейчас прямая дорога в тюрьму. Так что мы оказались в ситуации, когда реально сегодня ничего сделать не можем. Надо просто это признать», — резюмировал он.

Ранее отмечалось, что главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов может использовать радиостанцию для подрыва доверия к «Умному голосованию». О флагманском проекте команды Алексея Навального негативно высказывались ведущая Маша Майерс, сатирик Виктор Шендерович и другие.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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