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Шоу-бизнес
Бородина оправдалась за разрешение покрасить волосы пятилетней дочери
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Бородина оправдалась за разрешение покрасить волосы пятилетней дочери
Шоу-бизнес
Бородина оправдалась за разрешение покрасить волосы пятилетней дочери
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 13 августа. Ведущая «Дома-2» и блогер Ксения Бородина ответила поклонникам, которые раскритиковали ее из-за разрешения покрасить волосы пятилетней дочери Теоны.

Знаменитость опубликовала снимок девочки с окрашенными волосами на своей странице в Instagram. Хотя на фото ребенок счастливо улыбается, кадр вызвал далеко не положительную реакцию пользователей соцсети.

«А зачем красить волосы ребенку?»;

«Я считаю, что это лишнее. Для своей дочери я бы не стала красить волосы в таком юном возрасте»;

«Зачем? Такая красивая девочка и без всего этого», — раскритиковали Бородину комментаторы.

Ведущая реалити-шоу не оставила поток негативных мнений без внимания. Звезда экрана оправдалась перед подписчиками в Stories, причем в довольно грубой форме. По словам блогера, ее младшей дочери никто не навязывал цвет волос — девочка выбрала оттенок самостоятельно.

«Оставили право выбора! Она довольна и хорошо, что не читает комменты», — отметила Бородина.

Телеведущая также ответила тем, кто спрашивал, почему она не разрешает экспериментировать с прической старшей дочери. Девочка ходит в школу, в которой, похоже, очень строгие правила, и ребенка могут исключить за окрашенные волосы, пояснила знаменитость.

Ксения Бородина недавно развелась с отцом своей младшей дочери — бизнесменом Курбаном Омаровым. Ведущая «Дома-2» попросила поклонников не давать ей советы после расставания с мужем.

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