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Эксперт Легостаева заявила о лидерстве России во внедрении цифровых технологий

  /   Обновлено: 13 августа 2021 16:30
Экономика
Эксперт Легостаева заявила о лидерстве России во внедрении цифровых технологий
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 13 августа. Граждане России из-за привычки не замечают уровень цифровизации, которого достигла страна. На это обратила внимание эксперт Светлана Легостаева.

Роль России в современном технологическом мире обсуждали в эфире, организованном Медиагруппой «Патриот». На вопросы отвечала Светлана Легостаева, Генеральный директор АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника»».

Она подчеркнула, как незаслуженно россияне недооценивают собственное развитие по степени внедрения цифровых технологий. Эксперт привела в пример массовое применение бесконтактных платежей и онлайн-обращение к государственным структурам.

«Мы зря себя ругаем и недооцениваем имеющийся уровень цифровой поддержки», — сказала она.

Она добавила, что знает множественные случаи, когда соотечественникам становилось некомфортно в европейских станах из-за отсутствия вещей, которые в России принято считать обычными.

Запись трансляции будет доступна для просмотра в архиве.

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