Лесные пожары перекинулись на Боливию

Ла-Пас, 13 августа. Крупные пожары в Боливии уничтожили более 150 тысяч гектаров леса и лугов с начала 2021 года. Об этом сообщили власти страны.

Пожарные с прошлой недели продолжают борьбу с огнем, распространившимся в отдельных районах на востоке департамента Санта-Крус.

Возгорания затронули некоторые общины в Амазонии и Гран-Чако — двух крупнейших лесных массивах Латинской Америки, и так страдающих от обезлесения вследствие расчистки земель для сельскохозяйственных и других целей.

“The origin of the fires, almost 90 percent, are being set, they are not starting by themselves" - Juan Carlos Calvimontes #NowReading Forest fires ravage thousands of hectares of land in Bolivia https://t.co/BMvlgWXsKz via @Reuters pic.twitter.com/5wMYrjqzLZ — Global Canopy (@GlobalCanopy) August 13, 2021

По словам вице-министра гражданской обороны Хуана Карлоса Кальвимонтеса, практически все пожары начались из-за деятельности людей и «все виновные должны будут заплатить за причиненный ущерб».

Reportan incendio en el sector norte de la ciudad, cercano al Templo de los Mormones, donde vecinos del lugar trataron de controlar el fuego. Bomberos asistió al lugar para sofocar el incendio.

????: JORGE FERNÁNDEZ | DIARIO OPINIÓN pic.twitter.com/RrepNi9Eb9 — Opinión Bolivia (@Opinion_Bolivia) August 12, 2021

«Почти 90% пожаров были вызваны чьими-либо действиями, они не возникли сами по себе», — заявил Кальвимонтес в ходе интервью местному телеканалу.

Команды из военных, пожарных и волонтеров продолжают тушить очаги возгорания, которые возникли на прошлой неделе и усилились по причине порывистых ветров и высоких температур. Властям почти удалось взять под контроль огонь с помощью вертолетов, сбрасывающих воду.

Incendio Forestal ????????

Valle de Tucabaca, Bolivia

Imagen #Sentinel2 del 07 de agosto 2021#SATRIFO#EarthEngine pic.twitter.com/zUMaYI35fN — Armando Rodriguez Montellano (@Geoinformacion) August 9, 2021

По информации Министерства гражданской обороны, за последние несколько дней количество очагов возгорания сократилось с 800 до 170. Сообщений об ущербе имуществу или пострадавших не поступало.

#DeÚltimo????#TusNoticias ???? || Reportan un incendio en el kilómetro 8 de la carretera a Cotoca que ha puesto en riesgo a las viviendas de la zona. En el lugar ya operan los bomberos con apoyo de los vecinos.



Foto: Leonardo Gil

Vía: @unitelbolivia pic.twitter.com/hcL8kLuwoX — Bolivia Nueva ''Tus historias... tus Noticias...'' (@BoliviaNueva1) August 11, 2021

В 2019 году в Боливии были зарегистрированы наиболее крупные лесные пожары в истории страны, которые, по данным Центра документации и информации, уничтожили свыше 6,4 млн га сельских земель.

В этом году площадь пожаров, которые в южном полушарии происходят зимой — с мая по август, намного меньше. За первые семь месяцев пламя уничтожило 156 тысяч га насаждений, по сравнению с 404 тысячами за тот же период в прошлом году.

В настоящий момент сильнее всего пострадали лесные зоны Чикитании, между Амазонией и Чако. В этих районах, которые изобилуют разными видами флоры и фауны, также живут общины индейцев.

Необходимо отметить, что аномально жаркая погода, которая установилась этим летом в ряде регионов Земли, привела к масштабным лесным пожарам во многих странах. Мощные лесные пожары бушуют в США, Греции, Турции. В Алжире во время тушения пожаров погибли десятки людей, в том числе — военнослужащие, привлеченные к борьбе со стихией. Власти Якутии сообщили о ликвидации возгорания на площади 50 тыс. гектаров.