Лесные пожары перекинулись на Боливию

Ла-Пас, 13 августа. Крупные пожары в Боливии уничтожили более 150 тысяч гектаров леса и лугов с начала 2021 года. Об этом сообщили власти страны.

Пожарные с прошлой недели продолжают борьбу с огнем, распространившимся в отдельных районах на востоке департамента Санта-Крус.

Возгорания затронули некоторые общины в Амазонии и Гран-Чако — двух крупнейших лесных массивах Латинской Америки, и так страдающих от обезлесения вследствие расчистки земель для сельскохозяйственных и других целей.

“The origin of the fires, almost 90 percent, are being set, they are not starting by themselves" - Juan Carlos Calvimontes #NowReading Forest fires ravage thousands of hectares of land in Bolivia https://t.co/BMvlgWXsKz via @Reuters pic.twitter.com/5wMYrjqzLZ