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Лесные пожары перекинулись на Боливию
Латинская Америка
Лесные пожары перекинулись на Боливию
Global Look Press  /  Gaston Brito / dpa

Ла-Пас, 13 августа. Крупные пожары в Боливии уничтожили более 150 тысяч гектаров леса и лугов с начала 2021 года. Об этом сообщили власти страны.

Пожарные с прошлой недели продолжают борьбу с огнем, распространившимся в отдельных районах на востоке департамента Санта-Крус.

Возгорания затронули некоторые общины в Амазонии и Гран-Чако — двух крупнейших лесных массивах Латинской Америки, и так страдающих от обезлесения вследствие расчистки земель для сельскохозяйственных и других целей.

По словам вице-министра гражданской обороны Хуана Карлоса Кальвимонтеса, практически все пожары начались из-за деятельности людей и «все виновные должны будут заплатить за причиненный ущерб».

«Почти 90% пожаров были вызваны чьими-либо действиями, они не возникли сами по себе», — заявил Кальвимонтес в ходе интервью местному телеканалу.

Команды из военных, пожарных и волонтеров продолжают тушить очаги возгорания, которые возникли на прошлой неделе и усилились по причине порывистых ветров и высоких температур. Властям почти удалось взять под контроль огонь с помощью вертолетов, сбрасывающих воду.

По информации Министерства гражданской обороны, за последние несколько дней количество очагов возгорания сократилось с 800 до 170. Сообщений об ущербе имуществу или пострадавших не поступало.

В 2019 году в Боливии были зарегистрированы наиболее крупные лесные пожары в истории страны, которые, по данным Центра документации и информации, уничтожили свыше 6,4 млн га сельских земель.

В этом году площадь пожаров, которые в южном полушарии происходят зимой — с мая по август, намного меньше. За первые семь месяцев пламя уничтожило 156 тысяч га насаждений, по сравнению с 404 тысячами за тот же период в прошлом году.

В настоящий момент сильнее всего пострадали лесные зоны Чикитании, между Амазонией и Чако. В этих районах, которые изобилуют разными видами флоры и фауны, также живут общины индейцев.

Необходимо отметить, что аномально жаркая погода, которая установилась этим летом в ряде регионов Земли, привела к масштабным лесным пожарам во многих странах. Мощные лесные пожары бушуют в США, Греции, Турции. В Алжире во время тушения пожаров погибли десятки людей, в том числе — военнослужащие, привлеченные к борьбе со стихией. Власти Якутии сообщили о ликвидации возгорания на площади 50 тыс. гектаров.

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Все новости / Латинская Америка / Лесные пожары перекинулись на Боливию
пожары боливия
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