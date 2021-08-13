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В Белоруссии раскрыли сценарий маневров «Запад-2021»
Армия
В Белоруссии раскрыли сценарий маневров «Запад-2021»
Федеральное агентство новостей

Минск, 13 августа. Совместные учения российской и белорусской армий «Запад-2021» носят строго оборонительный характер, сообщил секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Задачи маневров имеют сходство с целями прошлогодних мероприятий по отработке эффективного взаимодействия между ВС РФ и белорусскими вооруженными силами, отметил Вольфович, его цитирует издание «НьюИнформ».

«В основу (учений «Запад-2021». — Прим. ред.) положен сценарий возникновения на территории условного государства конфликта, связанного с возрастанием активности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, финансируемых из-за рубежа», — раскрыл секретарь белорусского Совета Безопасности цели будущих маневров.

Ранее в Минобороны КНР разъяснили задачи крупных российско-китайских учений «Сибу/Взаимодействие-2021». О поставках новейшего российского вооружения в Таджикистан перед совместными маневрами ВС РФ с армией этой страны информировал «Царьград».

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