Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 16:39
16:36
Латинская Америка
Лесные пожары перекинулись на Боливию
16:36
Происшествия
Депутат Редькин мог совершить убийство под воздействием алкоголя
16:34
Наука
Уникальный робот-врач начал работать в Алтайском крае
16:33
Ливия
Швейцария представила инициативу по решению миграционного вопроса в Ливии
16:29
Общество
DC выпустит комикс о Бэтмене в стиле «Игры престолов»
16:26
Политика
Госпогранкомитет Белоруссии показал на видео доставку Польшей группы беженцев к границе
16:25
Экономика
ФАС проверит «Пятерочки» в Петербурге после массовых жалоб от жителей города
16:22
Общество
Каспаров назвал «Умное голосование» бессмысленным
16:19
Происшествия
Петербургский суд оставил под домашним арестом депутата Резника по делу о наркотиках
16:15
Шоу-бизнес
Бородина оправдалась за разрешение покрасить волосы пятилетней дочери
Все новости

«Трагедия людей»: Бараненко подчеркнул важный посыл фильма «Солнцепек»
Общество
«Трагедия людей»: Бараненко подчеркнул важный посыл фильма «Солнцепек»
Кадр из фильма «Солнцепек»

Москва, 13 августа. Зрители фильма «Солнцепек» увидят трагедию гражданской войны, считает руководитель центра «Патриот» Павел Бараненко.

Кинолента «Солнцепек» вышла в российский прокат 12 августа. Она рассказывает о событиях 2014 года в Луганске. В качестве прототипов героев фильма выступили реальные люди, с которыми довелось встретиться съемочной группе. Сюжет приближен к документальному повествованию. Однако главной темой «Солнцепека» стал не показ боевых действий, а ситуация, в которой оказалось население.

Крайне важно, что фильм рассказывает истории людей, считает руководитель центра «Патриот», председатель совета Межрегиональная общественная военно-патриотическая организация «Красная звезда» Павел Бараненко. Сам «Солнцепек» несет в себе серьезный патриотический посыл.

«В Луганске произошла прежде всего трагедия людей. Для простого человека война – это боль, слезы, кровь и страдание», заметил он.

Важно, чтобы зрители увидели в «Солнцепеке» именно трагедию, высшей формой которой и является гражданская война. Она ведется на Украине теми, кто хочет уничтожить все русское, передает слова Бараненко ФБА «Экономика сегодня». Происходящие там события попросту не поддаются осмыслению, выразил уверенность руководитель центра «Патриот».

Глава особого отряда ДНР «Легион Оплот» полковник Сергей Завдовеев ранее также ознакомился с «Солнцепеком» и дал фильму положительную оценку. Реальные события были переданы очень натуралистично, признал он.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Трагедия людей»: Бараненко подчеркнул важный посыл фильма «Солнцепек»
фильм солнцепек бараненко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru