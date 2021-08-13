Москва, 13 августа. Зрители фильма «Солнцепек» увидят трагедию гражданской войны, считает руководитель центра «Патриот» Павел Бараненко.

Кинолента «Солнцепек» вышла в российский прокат 12 августа. Она рассказывает о событиях 2014 года в Луганске. В качестве прототипов героев фильма выступили реальные люди, с которыми довелось встретиться съемочной группе. Сюжет приближен к документальному повествованию. Однако главной темой «Солнцепека» стал не показ боевых действий, а ситуация, в которой оказалось население.

Крайне важно, что фильм рассказывает истории людей, считает руководитель центра «Патриот», председатель совета Межрегиональная общественная военно-патриотическая организация «Красная звезда» Павел Бараненко. Сам «Солнцепек» несет в себе серьезный патриотический посыл.

«В Луганске произошла прежде всего трагедия людей. Для простого человека война – это боль, слезы, кровь и страдание», заметил он.

Важно, чтобы зрители увидели в «Солнцепеке» именно трагедию, высшей формой которой и является гражданская война. Она ведется на Украине теми, кто хочет уничтожить все русское, передает слова Бараненко ФБА «Экономика сегодня». Происходящие там события попросту не поддаются осмыслению, выразил уверенность руководитель центра «Патриот».

Глава особого отряда ДНР «Легион Оплот» полковник Сергей Завдовеев ранее также ознакомился с «Солнцепеком» и дал фильму положительную оценку. Реальные события были переданы очень натуралистично, признал он.