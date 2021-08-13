Правозащитники потребовали наказать руководство закрытых частных тюрем в Ливии

Триполи, 13 августа. Национальная комиссия по правам человека Ливии (NCHRL) направила официальный запрос в министерство юстиции страны с требованием предоставить информацию о закрытии тюрем. Об этом глава ведомства Халима Абдель Рахман накануне заявила во время интервью лондонской газете «Аш-Шарк аль-Аусат».

«Есть исправительные учреждения, которые находились под контролем вооруженных группировок, и мы обещали закрыть их. В координации с несколькими министерствами нам удалось это сделать. По крайне мере, часть из них больше не функционируют», — рассказала она.

Правозащитники обратили внимание, что Абдель Рахман не уточнила, о каких тюрьмах идет речь и что стало с заключенными. В связи с этим они написали коллективное обращение в ведомство с просьбой предоставить информацию.

«Мы требуем разъяснений того, что она сказала о «тюрьмах беззакония», а именно о количестве закрытых учреждений и их местах, а также о судьбе заключенных и задержанных, которых освободили», — говорится в письме.

Сотрудники NCHRL обратились лично к Абдель Рахман с просьбой разъяснить общественности, какие правовые и судебные процедуры приняты в отношении тех, кто управлял и контролировал эти незаконные тюрьмы. Они напомнили, что неоднократно фиксировали нарушение прав заключенных, находящихся в исправительных учреждениях.

«Всех виновных в пытках и издевательствах над гражданами необходимо привлечь к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Ливии», — добавили правозащитники.

Министр юстиции Правительства национального единства Халима Абдель Рахман накануне рассказала о состоянии ливийских тюрем. Она подтвердила, что ряд учреждений не подчиняются ведомству. Среди них можно отметить частную «Митигу», которую контролирует террорист Абд аль-Рауф Карра.

Представители Центра нарушений прав человека внимательно изучили деятельность надзирателей в тюрьме «Митига» и то, в каких камерах содержатся заключенные. Помимо пыток и антисанитарных условий, администрация занималась вымогательством в обмен на освобождение иностранных граждан.