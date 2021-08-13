Держись и иди вперед: Сергей Зверев поддержал затравленную Викторию Дайнеко

Российская поп-певица Виктория Дайнеко, решившая заняться политикой, пожаловалась на травлю, об этом сообщила Lenta.ru. Артистка заявила, что после публикации ролика, где она представляет часть своей предвыборной программы, на нее обрушился самый настоящий хейт.

ФАН пообщался с защитником Байкала, кандидатом в депутаты Госдумы VIII созыва Сергеем Зверевым, который тоже сталкивался с негативом в свою сторону после заявления о желании участвовать в политической жизни страны. Сергей признался, что травля действительно на его пути была, его так же, как Викторию, не воспринимали всерьез.

«Травля началась, когда я встал на защиту Байкала, тогда на меня обрушился мощный хейт, которого я вообще не ожидал, я даже понятия не имел, что такое народное, благое дело может вызвать столько негатива. Травля была сильная, она продолжается до сих пор», — рассказал ФАН Сергей Зверев.

Собеседник агентства отметил, что в то время ему помог совет коллеги по цеху Иосифа Кобзона, который тоже был депутатом Госдумы.

«Мне в свою очередь повезло с тем, что в период моей травли очень вовремя появился Иосиф Давыдович. Он мне сказал: «Ты же артист, адаптируйся и иди вперед, у тебя огромный потенциал, тебя люди любят, но как только ты начнешь больше помогать, травли будет еще больше. Не вздумай меняться, оставайся собой, иначе люди скажут, что ты переобулся, переоделся. Нужно оставаться собой, посмотри, скольких людей ты мотивируешь выглядеть хорошо, быть в форме. Оставайся таким, какой ты есть». Мне это очень помогло, я потом всегда следил за его примером. Кобзон, кстати, ни на секунду не оставлял сцену, даже когда был депутатом», — поделился защитник Байкала.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Сергей Зверев добавил, что такой же совет он бы дал Виктории Дайнеко. Он сказал, что первые несколько дней травли самые тяжелые, но спустя время станет легче, нужно просто оставаться собой и делать свое дело.

«Когда люди видят твою деятельность, твою помощь, никакой хейт вообще не справится. Сейчас народ не верит власти, у него опустились руки, сегодняшний образ депутата никуда не годится. Люди хотят видеть того, кому они верят. Если они видят знакомого человека, который готов им помогать даже просто словом, они ему доверяют. Вот за меня сейчас народ заступается, чем больше меня травят, тем больше меня и защищают, это результат моей работы. Я бы хотел передать Вике Дайнеко: оставайся сама собой. Не надо перестраиваться, переобуваться. Она артистка, она звезда, на нее равняются миллионы женщин и мужчин, не надо давать радоваться врагам и хейтерам. Даже если обидно, даже если тебя это сильно задело, не надо это показывать, со временем она увидит результат, хейтеры успокоятся, они поймут, что травля не работает», — заявил Зверев.

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