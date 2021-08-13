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Наш ответ BBC: что хранится в планшете Бориса Джонсона

  /   Обновлено: 13 августа 2021 17:50
Весь мир
Наш ответ BBC: что хранится в планшете Бориса Джонсона
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей

В руки специального корреспондента ФАН совершенно случайно попал планшет, предположительно принадлежащий кому-то из британской разведки MI-6. В памяти устройства были десятки файлов, в том числе карты с загадочными пометками, странные фотографии и списки. Чуть позднее редакция получила доступ к документам, которые пролили свет на содержимое гаджета. Пазл сложился, и мы можем представить независимое расследование, раскрывающее тайные пороки британской власти.

Мы предлагаем вашему вниманию сенсационное расследование от Федерального агентства новостей, сделанное по «высочайшим» стандартам BBC.

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