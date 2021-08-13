В руки специального корреспондента ФАН совершенно случайно попал планшет, предположительно принадлежащий кому-то из британской разведки MI-6. В памяти устройства были десятки файлов, в том числе карты с загадочными пометками, странные фотографии и списки. Чуть позднее редакция получила доступ к документам, которые пролили свет на содержимое гаджета. Пазл сложился, и мы можем представить независимое расследование, раскрывающее тайные пороки британской власти.

Мы предлагаем вашему вниманию сенсационное расследование от Федерального агентства новостей, сделанное по «высочайшим» стандартам BBC.