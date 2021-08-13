Meta-defense: НАТО уступит военное лидерство России и Китаю в ближайшие 10 лет

Лондон, 13 августа. Североатлантический альянс уступит военное лидерство России и КНР в ближайшие 10 лет, несмотря на оборонные затраты НАТО, считают аналитики Meta-defense.

Экспертное сообщество называет причиной скорейшего проигрыша Запада фанатичную веру НАТО в технологическое преимущество, как в единственное условие победы в борьбе с потенциальным противником. Однако технологии требуют значительных затрат на свое содержание, что может обернуться для Альянса серьезными проблемами, пишут обозреватели Meta-defense.

НАТО расходует на оборону в шесть раз больше средств, нежели Китай и Россия совместно, но темпы государств-конкурентов намного выше. По словам экспертов, в итоге стоимость разработки нового изделия для военных нужд, его внедрение в производство и содержание обходятся Альянсу недешево.

Слепая вера в технологические преимущества серьезно подорвала модернизационный потенциал и финансовую часть армии НАТО, в результате чего в ближайшие десять лет военное превосходство достанется главным конкурентам Запада — Китаю и России, заключают французские обозреватели.

Ранее глава Стратегического командования (STRATCOM) ВС США адмирал Чарльз Ричард заявил, что американские разработки в гиперзвуковом оружии и системах ПРО отстали от российских вооружений на добрый десяток лет.

Также сообщалось, как российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» поможет укрепить военное превосходство РФ на море, передает RT.