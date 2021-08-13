Видеофиксация и штрафы: нелегальным свалкам в Ленобласти скоро перекроют кислород

Экологическая повестка захватила 2021 год. Проблемы климата, экологии и зеленой энергетики обсуждают и общественники, и представители бизнеса, и главы государств. Но задумывается ли о сохранении природы простой обыватель? Почему, несмотря на активную экопропаганду, в российских заповедниках множатся свалки? Как решить проблему переработки мусора в России? Удается ли экологам достучаться до граждан и приучить к разумному потреблению? На эти и другие вопросы ответила член центрального совета «Всероссийского общества охраны природы», заместитель председателя организации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Наталья Калягина в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Природные катаклизмы, которые с пугающей частотой происходят во всех уголках нашей планеты, ясно дают понять человеку, что пора всерьез браться за вопросы экологии и сохранения природы. И люди, по мнению Натальи Калягиной, начали прислушиваться к этим тревожным звоночкам. Петербуржцы стали более трепетно относиться к зеленым зонам и городской растительности, экоактивисты усилили профилактические мероприятия и программы просвещения среди населения.

«Отношение к окружающему миру меняется, люди все равно с каждым годом потихоньку становятся более осмотрительными и прислушиваются к мнению экспертов. <…> По климату есть моменты, произошедшие этим летом, которые дают повод задуматься населению, что это новая реальность и что пора прислушаться к рекомендациям экологов», — сказала она.

По словам Калягиной, в это аномально жаркое лето петербуржцы оказались неравнодушны к желтеющим газонам. Один из жителей города даже за свой счет арендовал поливальную машину, чтобы спасти растительность.

Улучшается ситуация и в лесах: теперь мусор после себя оставляет меньшее количество отдыхающих. Это результат работы волонтеров, которые своим примером и агитацией прививают людям правила загородного отдыха.

«Ситуация в лесах сейчас немного улучшается, потому что у нас проходит большое количество мероприятий по сбору и утилизации мусора. Если мы приезжаем на место повторно, то видно, что люди не хотят загрязнять уже чистую территорию. Плюс мы устанавливаем щиты с призывом увозить мусор с собой, проводим информирование и агитации по этому поводу», — рассказала эколог.

Федеральное агентство новостей /

Переработка мусора для Петербурга и Ленинградской области — одна из самых горячих и неудобных тем. Долгое время стороны не могли прийти к обоюдовыгодному решению, но в итоге оно было найдено — единый региональный оператор по обращению с отходами, который скоро будет определен. Теперь Ленинградская область — главный «помогатор» по утилизации мусора, поскольку у Петербурга нет такой возможности. В связи с этим большее внимание теперь будет уделяться раздельному сбору мусора.

«Запущен приоритетный проект по раздельному сбору мусора. К концу года специальные контейнеры будут установлены во всех регионах места для раздельного сбора мусора. Мы в своих акциях стараемся про это рассказывать», — поделилась Калягина.

Однако эксперт добавила, что горожанам тоже придется проявить свою гражданскую ответственность и выкидывать мусор в контейнеры в соответствии со всеми правилами. Для правильной переработки мусор должен быть разделен на фракции. Калягина уверена, что новое поколение однозначно уже будет сортировать мусор, а нынешняя молодежь станет сознательнее — это лишь дело времени.

Невские Новости / Светлана Дремина

Как рассказала участница пресс-конференции, нелегальным свалкам скоро перекроют кислород. В Ленинградской области уже есть проект закона, согласно которому любой человек может зафиксировать нелегальный сброс мусора на фото- или видеокамеру и отправить эту информацию в профильный комитет.

«Будет штрафная система, как за нарушения на дорогах у ГИБДД. Человек получит штраф один раз, второй, третий, потом поймет, что ему невыгодно этим заниматься. Это приведет к тому, что количество таких сбросов сократится. Об этом можно говорить исходя из практики нарушений на дорогах: они уменьшились, люди стали внимательнее к знакам. Поэтому нам кажется, здесь будет то же самое», — заявила она.

Калягина особо подчеркнула, что фиксировать нарушение может любой человек: будь то обычный житель, сотрудник лесничества или экополиция, которую планируется создать к 2022 году. За проблему нелегальных свалок Ленобласть взялась всерьез неспроста. По словам члена центрального совета «Всероссийского общества охраны природы», больше всего жалоб им приходит именно относительно бесхозного мусора. Эти жалобы общественники передают в профильные комитеты и контролируют решение проблемы. Но иногда им приходится и напрямую помогать ведомствам, поскольку комитеты не способны своими силами справиться с тем количеством свалок, которое есть.