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ФАН публикует видео с затонувшим автомобилем в Керчи
Происшествия
ФАН публикует видео с затонувшим автомобилем в Керчи
Невские Новости  /  Алина ЧЕРНОВА

Керчь, 13 августа. Из-за обильных осадков некоторые машины и дома оказались почти полностью погружены в воду.

Видео с любителями острых ощущений, которые ночью решили проверить свой автомобиль в условиях потопа, появилось в распоряжении ФАН. На кадрах можно увидеть, что машина почти полностью погрузилась в воду.

Ситуация в Керчи продолжает ухудшаться. Сейчас некоторые домовладения снова оказались подтопленными, сообщили сотрудники пресс-службы администрации города. На месте работает межведомственный оперативный штаб.

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