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Пригожин захотел плюнуть в лицо авторам слухов об инсценировке избиения сына Пьехи
Шоу-бизнес
Пригожин захотел плюнуть в лицо авторам слухов об инсценировке избиения сына Пьехи
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 13 августа. Знаменитый продюсер Иосиф Пригожин высказался о слухах, согласно которым избиение сына певца Стаса Пьехи якобы является инсценировкой.

Семилетний мальчик пострадал, когда отдыхал с матерью в коттеджном поселке под Петербургом. По словам членов семьи, ребенка толкнула жена футбольного арбитра Ирина Безбородова, предположительно разозлившаяся из-за проколотого сыном певца надувного бассейна. Ссору женщины с близкими Пьехи сняли на видео.

Однако после этого в Сети появились кадры, которые якобы подтверждают непричастность Безбородовой к случившемуся. Тут же в интернете распространились слухи, что избиение будто бы является инсценировкой в целях пиара.

«Можно я плюну в лицо тому, кто вообще подобное может говорить про Стаса Пьеху?» — возмутился подобными подозрениями Пригожин в комментарии News.ru.

По словам продюсера, внук Эдиты Пьехи — крайне порядочный человек, который категорически не любит публичность. Пригожин подчеркнул, что не за каждого пойдет «рвать на себе рубашку».

После неприятного инцидента сын исполнителя попал в больницу с сотрясением мозга и ушибами. Мальчику также пришлось посещать психологов. Против Безбородовой возбудили уголовное дело по обвинению в причинении легких телесных повреждений.

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