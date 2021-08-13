«Террор по-американски». «Освобождение» по-американски, или из тюрьмы в тюрьму

Россиянка Мира Тэрада по ложному обвинению в отмывании денег провела в американской тюрьме 888 дней. Однако, даже когда ее срок пребывания под стражей подошел к концу, освобождение так и не состоялось. Из-за того, что документы Миры были утеряны, девушке пришлось еще четыре месяца скитаться по СИЗО разных штатов США, терпеть беззаконие, несправедливость и предвзятое отношение со стороны сотрудников пенитенциарных учреждений.

Почему граждане других стран для полицейской и судебной систем США представляют пустое место? Как отстоять свои права? Чем отличаются друг от друга исправительные учреждения в штатах Алабама, Миссисипи и Луизиана, и почему международное законодательство «не писано» для Америки? Об этом и многом другом Мира Тэрада расскажет в новом выпуске программы «Террор по-американски».