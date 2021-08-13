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Режиссер Соснин рассказал о редком даре актера Владимира Вдовиченкова
Шоу-бизнес
Режиссер Соснин рассказал о редком даре актера Владимира Вдовиченкова
Global Look Press  /  Central Partnership

Актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Владимир Вдовиченков сегодня празднует 50-летие. Своими впечатлениями от сотрудничества с артистом в беседе с ФАН поделился режиссер Иван Соснин.

Собеседник рассказал, как проходила работа с актером над короткометражкой «Чернильное море».

«Работать с Владимиром мне очень понравилось. Он очень жизнерадостный, постоянно улыбался. У нас был короткий съемочный промежуток, поэтому он не успел устать. Он был очень позитивным, энергичным. Мы все делали с первого дубля. Снимали много атмосферных кадров. Та роль, которую он играл, мне кажется, очень ему подходила», — сообщил режиссер.

Иван Соснин также рассказал, какими редкими качествами обладает Владимир Вдовиченков.

«У него мощная харизма. Не у всех актеров есть такая черта: за ними интересно наблюдать в кадре, даже если они молчат. Владимиру одного взгляда достаточно, чтобы зритель смотрел на него. Это дорогого стоит. Мне очень нравится его голос, как он разговаривает. У него есть сила голоса. Тембр очень успокаивающий, монотонный, приятный. Это тоже не у многих актеров есть. Да и вообще, он очень сильный актер с очень крутой внешностью», — отметил собеседник ФАН.

Режиссер Соснин рассказал о редком даре актера Владимира Вдовиченкова
ТАСС  / Гавриил Григоров

В завершение он назвал еще одну особенность талантливого артиста.

«Он хорош в импровизации. Ему можно не ставить задачу. Когда он входит в образ, ты можешь просто сказать ему жить в нем. Он играл у нас писателя. Мы снимали без перерыва много кадров. Он сам накидывал какие-то реплики, сцены, которые прикидывал в голове», — подытожил режиссер.

Ранее певец Никита Джигурда в беседе с ФАН сообщил, что едет на конкурс «Новая волна» представлять Украину. По его словам, для выступления он выбрал песню «Каждый человек — алхимик духа».

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