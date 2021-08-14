Квартира или биржа: куда выгоднее россиянам вкладывать деньги

Недвижимость остается излюбленным объектом инвестирования у россиян. Но повышение срока минимального владения недвижимости для безналоговой продажи до пяти лет и введение господдержки ипотечного кредитования в 2020 году привело к резкому росту стоимости жилья, что превратило вложение в недвижимость в едва ли не самый невыгодный инвестиционный актив. Текущая ситуация на рынке недвижимости в России подталкивает россиян осваивать другие инвестиционные сферы, прежде всего биржу. Об этом в комментарии ФАН рассказал директор по маркетингу «РОЙ Клуб» Сергей Ордин.

«Однушка» в Москве

Покупка недвижимости для последующей сдачи в аренду или перепродажи пользуется у россиян популярностью благодаря простоте и мнимой выгодности. Но из-за резкого роста цен на недвижимость на фоне программы льготной ипотеки реальная доходность от такой инвестиции опустилась даже ниже среднестатистического уровня доходности по банковским вкладам, который сейчас составляет 5,5-7%.

Пример первый. Инвестор приобретает в спальном районе в Москве однокомнатную квартиру на стадии котлована без отделки либо с отделкой уровня whitebox за 7,5 млн рублей. После сдачи дома, которая запланирована на 2023 или 2024 год, ожидаемая стоимость квартиры вырастет до 9 млн рублей. Доходность за 2-3 года составит 20%, а после вычета налога на доходы физлиц в размере 13%, так как срок владения квартирой составляет менее пяти лет, — 17%. Сюда не входят дополнительные вероятные расходы в виде капитального (если квартира была сдана без отделки) или косметического ремонта (при отделке whitebox). Итого доходность в пересчете на один год составит около 5,6% годовых.

Пример второй. Инвестор уже владеет в спальном районе в Москве однокомнатной квартирой, не требующей ремонта, чья текущая рыночная стоимость составляет 8,5 млн рублей. Сдать такую квартиру при хорошей транспортной доступности и близости инфраструктуры он может за 30-35 тыс. рублей в месяц. За год арендный доход составит 360-420 тыс. рублей. Но из этой суммы необходимо вычесть расходы, которые неизбежны при владении недвижимостью: коммунальные платежи (за вычетом электроэнергии и водоснабжения, которые обычно берет на себя арендатор) за 12 месяцев, налог на имущество, а также налог на доходы физических лиц.

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«Взносы на капремонт, содержание и ремонт жилого помещения, отопление в среднем составляют 3,5 тыс. рублей ежемесячно, а за год расходы на содержание квартиры для собственника составят 42 тыс. рублей. Ежегодный налог на имущество для однокомнатной квартиры в спальном районе вряд ли превысит 5 тыс. рублей. Если арендодатель оформит для уплаты налога на доходы физических лиц как самозанятый, за год он отчислит в бюджет 4% полученного дохода от аренды, то есть 14,4-16,8 тыс. рублей», — пояснил Сергей Ордин.

В первом случае доходность составит 3,5% годовых, во втором — 4,2%. Срок окупаемости — от 24 до свыше 28 лет. И это не считая расходов на периодический косметический ремонт и обновление бытовой техники хотя бы раз в десять лет, отмечает эксперт.

Спрос на биржу

По его словам, снижение доходности от владения недвижимостью и низкие ставки по банковским вкладам подтолкнули российских инвесторов к необходимости осваивать другие виды инвестирования, прежде всего торгующиеся на бирже ценные бумаги российских и зарубежных эмитентов.

«За последние 12 месяцев совокупный приток средств физлиц в акции, облигации, биржевые фонды на Московской бирже составил 1,1 трлн рублей. Только за июнь 2021 года количество физлиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, увеличилось на 484 тыс. человек, превысив 12,7 млн. Интерес к биржевым продуктам подогревается ожиданиями высокой доходности по итогам 2021 года на фоне восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса», — отметил Сергей Ордин.

Он добавил, помимо биржевых продуктов в портфелях российских инвесторов все чаще стали появляться альтернативные объекты инвестирования — криптовалюты, цифровые активы и сопутствующие криптовалютные инструменты для получения доходности, такие как стейкинг. Но вкладываться в подобные активы следует с предельной осторожностью ввиду их высокой волатильности. Высокорисковые инвестиции следует уравновешивать активами с низкой волатильностью, пусть и низкой доходностью. На долю криптовалют в инвестпортфеле розничного инвестора должно приходиться не более 10-15% — в зависимости от его индивидуального уровня терпимости к риску.