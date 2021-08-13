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Депутата ЗакСа Камчатки Редькина обвинили в умышленном убийстве

  /   Обновлено: 13 августа 2021 15:50
Происшествия
Депутата ЗакСа Камчатки Редькина обвинили в умышленном убийстве
zaksobr.kamchatka.ru  /  «Законодательное Собрание Камчатского края»

Петропавловск-Камчатский, 13 августа. Депутату Законодательного собрания Камчатского края Игорю Редькину предъявлено обвинение в умышленном убийстве 30-летнего жителя поселка Озерновский Усть-Большерецкого района.

Погибший получил огнестрельное ранение на местной свалке и скончался в медицинском учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.

В тот же день представитель Редькина передал СМИ заявление депутата о том, что он стал случайным виновником трагедии и готов понести соответствующее наказание. По словам парламентария, поздно вечером он хотел отпугнуть от жилых домов медведя, а позже узнал, что в этом месте был ранен мужчина.

На днях городской суд Петропавловска-Камчатского поместил Редькина под домашний арест на два месяца.

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