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Составлен рейтинг главных достижений российских регионов за неделю
Общество
Составлен рейтинг главных достижений российских регионов за неделю
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Москва, 13 августа. На минувшей неделе регионы России особенно отметились успехами в развитии животноводства, сообщает «Капитал страны». Так, в Нижегородской области завершилось строительство крупного молочного комплекса, на Чукотке открылась новая птицефабрика, а в Ненецком АО проводят обновление пород коз для расширения производства козьего сыра.

Также группа российских ученых отправилась в научную экспедицию по изучению северных млекопитающих, занесенных в Красную книгу России. Эксперты отправились из Архангельска в национальный парк «Русская Арктика» на научно-исследовательском судне «Иван Петров». А археологи приступили к раскопкам в поселке Усвяты на Псковщине. Ученые ищут древнерусский город, известный со времен Ярослава Мудрого.

Топ-10 главных событий:

1. Крупный молочный комплекс начал работу в Нижегородской области.
2. В Тюмени расширяют тепличный комплекс по производству плодово-овощной продукции в закрытом грунте.
3. На Чукотке открывается новая птицефабрика.
4. Первый отечественный экскаватор начал работать на Эльгинском месторождении в Якутии.
5. Группа ученых отправилась в научную экспедицию в национальный парк «Русская Арктика».
6. В Свердловской области введен в эксплуатацию новый цементный завод.
7. В Мордовии строится новый животноводческий комплекс.
8. Рыбоводческий комплекс Липецкой области расширяет производство рыбы осетровых пород.
9. Археологи ищут древний город, известный со времен Ярослава Мудрого, в Псковской области.
10. Фермерское хозяйство Ненецкого АО начинает производство козьего сыра.

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