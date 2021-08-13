Составлен рейтинг главных достижений российских регионов за неделю

Москва, 13 августа. На минувшей неделе регионы России особенно отметились успехами в развитии животноводства, сообщает «Капитал страны». Так, в Нижегородской области завершилось строительство крупного молочного комплекса, на Чукотке открылась новая птицефабрика, а в Ненецком АО проводят обновление пород коз для расширения производства козьего сыра.

Также группа российских ученых отправилась в научную экспедицию по изучению северных млекопитающих, занесенных в Красную книгу России. Эксперты отправились из Архангельска в национальный парк «Русская Арктика» на научно-исследовательском судне «Иван Петров». А археологи приступили к раскопкам в поселке Усвяты на Псковщине. Ученые ищут древнерусский город, известный со времен Ярослава Мудрого.

Топ-10 главных событий:

1. Крупный молочный комплекс начал работу в Нижегородской области.

2. В Тюмени расширяют тепличный комплекс по производству плодово-овощной продукции в закрытом грунте.

3. На Чукотке открывается новая птицефабрика.

4. Первый отечественный экскаватор начал работать на Эльгинском месторождении в Якутии.

5. Группа ученых отправилась в научную экспедицию в национальный парк «Русская Арктика».

6. В Свердловской области введен в эксплуатацию новый цементный завод.

7. В Мордовии строится новый животноводческий комплекс.

8. Рыбоводческий комплекс Липецкой области расширяет производство рыбы осетровых пород.

9. Археологи ищут древний город, известный со времен Ярослава Мудрого, в Псковской области.

10. Фермерское хозяйство Ненецкого АО начинает производство козьего сыра.