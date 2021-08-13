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Талибы согласились на встречу с руководством Турции при особых условиях

Ближний Восток
Талибы согласились на встречу с руководством Турции при особых условиях
Global Look Press  /  ONSC

Кабул, 13 августа. Руководство движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) согласилось встретиться с турецким правительством при соблюдении определенных условий.

Пресс-секретарь движения в Дохе Мухаммад Наим в письменном сообщении новостному агентству MiddleEastEye разъяснил позицию лидеров группировки касательно недавнего заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава турецкой республики выразил готовность к переговорам с талибами для разрешения противоречий вокруг военного контингента его страны в аэропорту Кабула, подчеркнув приверженность Анкары к сохранению мира в Афганистане.

Мухаммад Наим в свою очередь пояснил, что мнение руководства «Талибана» касательно иностранных войск пока остается прежним.

«Все хотят встретиться с нашим лидером. И мы тоже хотели бы этого, но в приемлемой обстановке. Между нами и посольством Турции в Дохе есть контакты. И нам нравится поддерживать отношения со всеми странами. Мы описали Турции свою позицию по вопросу безопасности кабульского аэропорта со всей откровенностью и ясностью. Все иностранные силы должны покинуть нашу страну», — заявил Наим.

Анкара настаивает на продолжении своей военной миссии в Кабуле для охраны критически важных объектов и иностранных представительств. Для поиска рычагов воздействия на боевиков министр обороны Турции посетил Пакистан, встретившись с премьер-министром Имраном Ханом и договорившись о помощи Исламабада в качестве посредника. Хан при этом подчеркнул, что лучшим вариантом будет встреча представителей Анкары и «Талибана» «лицом к лицу», что позволит напрямую обсудить интересующие обе стороны вопросы.

Турция в настоящее время проявляет заметную обеспокоенность из-за быстрого продвижения боевиков в Афганистане, которое также увеличило количество беженцев, прибывающих на территорию республики через Иран. По заявлению Эрдогана, Анкара начала строительство заграждений вдоль юго-восточных границ, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов. Впрочем, вряд ли эта мера действительно может помочь в решении данной проблемы.

В связи с массовым бегством афганского населения Наим сообщил, что движение «Талибан» вводит всеобщую амнистию. Она распространяется не только на гражданских, но и на военнослужащих, сражавшихся ранее против талибов. Целью этого шага пресс-секретарь назвал необходимость привлечения сограждан из-за рубежа для оказания помощи в восстановлении страны. Однако недавние события в Афганистане показывают, что отношение талибов к тем, кто сотрудничал с иностранцами, нисколько не изменилось — они по-прежнему являются целью нападений.

За последнюю неделю талибы существенно расширили свой контроль над территориями страны. Накануне боевики захватили Герат и Кандагар, таким образом, количество удерживаемых ими провинциальных центров достигло восемнадцати.

Кроме того, талибы начали наступление на провинцию Хост, опубликовав на своих официальных ресурсах призыв к правительственным войскам и ополченцам сложить оружие. Один из американских чиновников в интервью Washington Post заявил, что, по оценкам военных экспертов ВС США, боевики могут окончательно разгромить афганскую армию в срок от одного до трех месяцев. В настоящее время талибы контролируют уже около двух третей территории страны и большую часть государственных границ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Ближний Восток / Талибы согласились на встречу с руководством Турции при особых условиях
афганистан турция талибан
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