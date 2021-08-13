Global Times провозгласило Литву самой русофобской страной Европы

Пекин, 13 августа. Литва — самая русофобская страна Европы — должна быть «наказана» Москвой и Пекином, пишет авторитетное китайское издание Global Times.

Китайское СМИ провозгласило Литву самым антироссийски настроенным государством Европы вскоре после новостей об открытии представительства Тайваня в Вильнюсе. Мнения мирового сообщества разделились: в то время как Китай, возмущенный нарушением одного из важнейших принципов международных отношений, отозвал своего посла, союзники прибалтийской республики по НАТО горячо приветствовали это решение.

Автор Global Times негодует: раньше Литва делала агрессивные выпады только в сторону России, но затем перешла и на Китай. Экономическую сторону сотрудничества с Тайванем автор отметает. У Вильнюса и Тайбэя нет и никогда не будет совместных проектов, так что поступок это сугубо политический. Москве и Пекину следует решительно пресечь подобные недружественные действия и преподать прибалтийской республике урок, показав, что такое настоящее сдерживание, призывает китайский колумнист.

«Возможно, она так привыкла, что решила направить свою антироссийскую политику в сторону Китая», — предположил журналист из КНР.

Экономическое сдерживание поставит Литву и других марионеток Вашингтона на место, уверен автор Global Times. Россия и Китай должны объединить усилия, чтобы раз и навсегда пресечь подобные поползновения со стороны коллективного Запада, резюмировал политический обозреватель из Поднебесной.

Литва, делающая громкие заявления на международной арене, на деле переживает коллапс власти. Главный редактор портала Baltnews Андрей Стариков именно серьезным кризисом государственной вертикали объяснил недавние многотысячные протесты, захлестнувшие Вильнюс.