Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 16:38
16:36
Латинская Америка
Лесные пожары перекинулись на Боливию
16:36
Происшествия
Депутат Редькин мог совершить убийство под воздействием алкоголя
16:34
Наука
Уникальный робот-врач начал работать в Алтайском крае
16:33
Ливия
Швейцария представила инициативу по решению миграционного вопроса в Ливии
16:29
Общество
DC выпустит комикс о Бэтмене в стиле «Игры престолов»
16:26
Политика
Госпогранкомитет Белоруссии показал на видео доставку Польшей группы беженцев к границе
16:25
Экономика
ФАС проверит «Пятерочки» в Петербурге после массовых жалоб от жителей города
16:22
Общество
Каспаров назвал «Умное голосование» бессмысленным
16:19
Происшествия
Петербургский суд оставил под домашним арестом депутата Резника по делу о наркотиках
16:15
Шоу-бизнес
Бородина оправдалась за разрешение покрасить волосы пятилетней дочери
Все новости

Бизнесмен Пригожин связал провокацию у посольства Судана в Киеве с выходом «Солнцепека»
Общество
Бизнесмен Пригожин связал провокацию у посольства Судана в Киеве с выходом «Солнцепека»
ТАСС  /  Михаил Метцель

Санкт-Петербург, 13 августа. Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, с чем связана провокация украинцев возле посольства Судана в Киеве. Также он порассуждал, повлиял ли на ситуацию выход фильма «Солнцепек».

Журналист издания «Политнавигатор» направил запрос Пригожину с просьбой оценить произошедшее. Корреспондент напомнил, что предприниматель часто поддерживает жителей Судана и отправляет им гуманитарную помощь. Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Во-первых, это очень хорошо, потому что еще полсотни украинских безработных получат по 500 или сколько там гривен за то, что просто постояли с плакатами. Во-вторых, безусловно, после выхода фильма «Солнцепек» и разоблачения режима, этот самый режим будет активно сопротивляться. Хотя это больше похоже не на сопротивление, а на какой-то вялый метеоризм», — уверен Евгений Пригожин.

Отвечая на запрос, предприниматель вспомнил русские пословицы, которые как нельзя точно описывают поведение украинцев у посольства Судана.

«В-третьих, чем велик русский народ, так это несгибаемым чувством юмора и своей необыкновенной мудростью. И по этому поводу в России есть отличные выражения: «сдуру можно и *** сломать», «на воре и шапка горит» и много других подходящих пословиц», — добавил Пригожин.

Недавно петербургский бизнесмен дал оценку фильму «Солнцепек», который рассказывает правдивую историю о событиях в Донбассе. Он назвал кинокартину первым откровением о событиях в ЛДНР.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Бизнесмен Пригожин связал провокацию у посольства Судана в Киеве с выходом «Солнцепека»
Судан украина пригожин солнцепек
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru