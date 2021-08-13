Бизнесмен Пригожин связал провокацию у посольства Судана в Киеве с выходом «Солнцепека»

Санкт-Петербург, 13 августа. Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, с чем связана провокация украинцев возле посольства Судана в Киеве. Также он порассуждал, повлиял ли на ситуацию выход фильма «Солнцепек».

Журналист издания «Политнавигатор» направил запрос Пригожину с просьбой оценить произошедшее. Корреспондент напомнил, что предприниматель часто поддерживает жителей Судана и отправляет им гуманитарную помощь. Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Во-первых, это очень хорошо, потому что еще полсотни украинских безработных получат по 500 или сколько там гривен за то, что просто постояли с плакатами. Во-вторых, безусловно, после выхода фильма «Солнцепек» и разоблачения режима, этот самый режим будет активно сопротивляться. Хотя это больше похоже не на сопротивление, а на какой-то вялый метеоризм», — уверен Евгений Пригожин.

Отвечая на запрос, предприниматель вспомнил русские пословицы, которые как нельзя точно описывают поведение украинцев у посольства Судана.

«В-третьих, чем велик русский народ, так это несгибаемым чувством юмора и своей необыкновенной мудростью. И по этому поводу в России есть отличные выражения: «сдуру можно и *** сломать», «на воре и шапка горит» и много других подходящих пословиц», — добавил Пригожин.

Недавно петербургский бизнесмен дал оценку фильму «Солнцепек», который рассказывает правдивую историю о событиях в Донбассе. Он назвал кинокартину первым откровением о событиях в ЛДНР.