Детский психолог рассказала о плюсах и минусах дополнительных хобби для ребенка

Лето подходит к логическому завершению, а значит, скоро родителям предстоит отправлять ребенка в школу. Чтобы у детей было время отдохнуть от сложных школьных заданий, взрослые принимают решение включить в их жизнь хобби. Действительно, оно помогает ребенку не только отдыхать, но и приобретать ценные навыки.

В беседе с корреспондентом ФАН детский, семейный психолог Наталья Наумова рассказала, как правильно выбрать кружок для ребенка, а также объяснила, в чем заключается польза хобби.

«Первокласснику сначала необходимо адаптироваться и привыкнуть к школьной жизни, поэтому мы обычно рекомендуем месяц или два не вводить хобби. Очень важно, чтобы ребенок, кроме учебы в школе, два-три часа гулял на свежем воздухе, чтобы пообщаться с друзьями и отдохнуть», — рассказала собеседница ФАН.

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Наталья Наумова подчеркнула, что не нужно сразу вводить в жизнь первоклассника дополнительные кружки. Но если ребенок справляется с эмоциональной нагрузкой в школе с первых недель, то пора завести разговор о кружках, которые ему интересны.

«К выбору нужно подходить по интересам ребенка: что ему нравится, что бы он хотел попробовать. Родителям необходимо не заставлять его, а именно договариваться с ним. Выбор всегда остается за ребенком. Для первоклассника больше всего подойдут музыкальные или спортивные занятия», — объяснила психолог.

Из творческих направлений рекомендуется также рассмотреть рисование, моделирование, лепку и многое другое. Для первоклассников также оптимальны занятия шахматами, поскольку именно они эффективно развивают мозг и улучшают логическое мышление ребенка.

«В школе насыщенная программа по математике, там много логических задач, с чем ребятам достаточно сложно справиться. А для детей, которые занимаются шахматами, эти задачи даются легче», — добавила Наталья Наумова.

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