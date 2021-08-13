Сотрудников Кроноцкого заповедника после ЧП с Ми-8 могут представить к награде

, 13 августа. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов выступил с инициативой о представлении инспекторов Кроноцкого заповедника к награде «За спасение погибавших».

После падения вертолета в Курильское озеро сотрудники заповедника сразу определили местоположение людей, которые смогли выплыть на поверхность. Инспекторы помогли спасти восемь пассажиров Ми-8.

Накануне вертолет, в котором летели 16 человек, упал в Курильское озеро на Камчатке. По факту крушения следователи возбудили уголовное дело. Восемь человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее спасатели обнаружили тело одной из пассажирок Ми-8, сообщал сайт 360tv.ru.