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Сотрудников Кроноцкого заповедника после ЧП с Ми-8 могут представить к награде
Происшествия
Сотрудников Кроноцкого заповедника после ЧП с Ми-8 могут представить к награде
47.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленинградской области

, 13 августа. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов выступил с инициативой о представлении инспекторов Кроноцкого заповедника к награде «За спасение погибавших».

После падения вертолета в Курильское озеро сотрудники заповедника сразу определили местоположение людей, которые смогли выплыть на поверхность. Инспекторы помогли спасти восемь пассажиров Ми-8.

Накануне вертолет, в котором летели 16 человек, упал в Курильское озеро на Камчатке. По факту крушения следователи возбудили уголовное дело. Восемь человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее спасатели обнаружили тело одной из пассажирок Ми-8, сообщал сайт 360tv.ru.

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вертолет ми-8 камчатка сотрудники помощь заповедник
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