Гиперзвуковое оружие России «обнулило» ставку США на авианосные группы и ПРО

Американские разработки в гиперзвуковом оружии и системах ПРО отстали от российских вооружений на добрый десяток лет. Об этом заявил глава Стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.
Заявление прозвучало в Ханствилле (штат Алабама) на симпозиуме, посвященном ракетной и космической обороне, и касалось двух российских разработок — противокорабельной гиперзвуковой ракеты «Циркон» и гиперзвукового маневрирующего боевого блока «Авангард». Кроме того, отметил Ричард, Россия вырвалась вперед еще в одной важной области — противоракетной обороне (ПРО).
Почему же Штаты так обеспокоены лидерством России в этих современных видах вооружений? Об этом — в материале ФАН.
Гиперзвуковая троица
Первые российские заявления о разработках гиперзвукового оружия прозвучали еще семь лет назад, в 2014 году. Выступая на авиационно-космической выставке Airshow China 2014, генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов обещал появление первых гиперзвуковых ракет воздушного базирования в России в течение шести лет.
Тогда к этому заявлению за рубежом отнеслись с изрядной долей скептицизма — по двум основным причинам. Во-первых, управляемый полет на гиперзвуке, со скоростью, превосходящей звуковой барьер в 5 раз, всегда был очень сложным процессом, устойчивости которого было крайне трудно достичь. Во-вторых, большая часть советских и российских разработок появлялась лишь в ответ на новое оружие у США. То есть Россия традиционно считалась «догоняющей» — пусть и создающей передовое оружие самостоятельно, в своей самобытной манере. А раз гиперзвуковых ракет у США тогда не было, значит и у русских их быть не могло.
Тем более неожиданными стали дальнейшие события. За предполагаемый шестилетний период на вооружении у России появилось сразу три различных образца гиперзвуковых вооружений — противокорабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», гиперзвуковой управляемый боевой блок «Авангард» и аэробаллистическая гиперзвуковая ракета «Кинжал» авиационного базирования. Ничего подобного у США и НАТО просто не было — да и сейчас нет.
«Циркон», «Кинжал», «Авангард»
Эти три вида вооружений иллюстрируют три главных концепции применения гиперзвукового оружия.
Для ПКР «Циркон» целью являются крупные надводные корабли противника. Гиперзвуковая ракета может подойти к ним с экономичной, сверхзвуковой скоростью, после чего внезапно перейти в гораздо более скоростной режим — гиперзвуковой.
При скоростях, превосходящих скорость звука в 5 раз (5М, 5 чисел Маха), гиперзвуковой объект легко прорывает любые заслоны ПВО и может гарантировано достигнуть даже таких защищенных целей, как авианосец под прикрытием авианосной ударной группы (АУГ). Ну а массированное применение «Цирконов» и вовсе не оставляет кораблям АУГ шансов на их полный гарантированный перехват.
Немного иначе выглядит практика применения аэробаллистических ракет «Кинжал», носителями которых выступают самолеты МиГ-31К и, в перспективе, Ту-22М3. Раньше уверенно поразить авианосец могли только специализированные подлодки-охотники, например серии «Антей», или более современные подводные лодки типа «Ясень», которые могли скрытно прокрасться в зону контроля АУГ. Так вот, в отличие от «Цирконов», неповоротливыми стартовыми «площадками» для которых являются подводные лодки и надводные корабли, «Кинжалы» полагаются на быстрый вход самолетов-носителей в зону, контролируемую кораблями охранения АУГ.
Самолеты-носители «Кинжалов» при такой тактике осуществляют запуски ракет с предельной дистанции, полагаясь на скорость самой ракеты. И если для «Циркона» такая предельная скорость составляет 4-6М, то у «Кинжала» она намного выше — 10-12М. При такой скорости перехват новых российских аэробаллистических ракет становится практически невозможным — противоракеты авиакрыла и кораблей охранения АУГ просто не могут угнаться за «Кинжалами».
Наконец, УББ «Авангард», в отличие от «Циркона» и «Кинжала», бьет из космоса, заменяя боеголовки классических баллистических ракет. По сути, «Авангард» — это сверхзвуковой глайдер, то есть планер, у которого нет своей двигательной установки и который полагается в полете на высокую начальную скорость. В отличие от баллистической боеголовки «Авангард» может лететь по очень сложной, непредсказуемой траектории, которая не позволяет эффективно перехватить такой маневрирующий ядерный блок средствами обычного ПРО.
Чего боятся американцы
Нетрудно понять, что «гиперзвуковая троица» выбивает из рук военных США два главных оружия возможной войны с Россией. «Цирконы» и «Кинжалы» не позволяют американцам свободно использовать авианосные ударные группы, а «Авангарды» успешно «обнуляют» любые попытки раскрыть над территорией Штатов «зонтик ПРО», который позволил бы безнаказанно нанести по России первый ядерный удар и перехватить ослабленный встречный удар наших ядерных ракет.
Еще одним видом вооружений, на котором заострил внимание глава STRATCOM, является система российского ПРО. СССР, а затем и Россия были традиционно сильны в этом виде вооружений, которое поступательно развивалось у нас с начала 1970-х годов. США попытались построить собственную систему ПРО только в 2000-х годах, однако ее возможности оказались гораздо скромнее и подходили скорее для противодействия таким странам, как Иран или Северная Корея. В то время как российские системы ПРО обеспечивали надежное прикрытие целых регионов страны, в особенности столицы, вместе со всеми важными объектами государственного и военного управления.
Сочетание всех этих факторов сегодня действительно создает ситуацию, когда прямое военное столкновение США и России будет происходить с непредсказуемым для Америки результатом. Вот почему адмирал Чарльз Ричард заявил практически открытым текстом: с русскими шутки плохи, давайте не будем дразнить спящего медведя, с его гиперзвуковыми ракетами и эффективной системой ПРО.