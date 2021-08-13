Гиперзвуковое оружие России «обнулило» ставку США на авианосные группы и ПРО

Американские разработки в гиперзвуковом оружии и системах ПРО отстали от российских вооружений на добрый десяток лет. Об этом заявил глава Стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

Заявление прозвучало в Ханствилле (штат Алабама) на симпозиуме, посвященном ракетной и космической обороне, и касалось двух российских разработок — противокорабельной гиперзвуковой ракеты «Циркон» и гиперзвукового маневрирующего боевого блока «Авангард». Кроме того, отметил Ричард, Россия вырвалась вперед еще в одной важной области — противоракетной обороне (ПРО).

Почему же Штаты так обеспокоены лидерством России в этих современных видах вооружений? Об этом — в материале ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Гиперзвуковая троица

Первые российские заявления о разработках гиперзвукового оружия прозвучали еще семь лет назад, в 2014 году. Выступая на авиационно-космической выставке Airshow China 2014, генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов обещал появление первых гиперзвуковых ракет воздушного базирования в России в течение шести лет.

Тогда к этому заявлению за рубежом отнеслись с изрядной долей скептицизма — по двум основным причинам. Во-первых, управляемый полет на гиперзвуке, со скоростью, превосходящей звуковой барьер в 5 раз, всегда был очень сложным процессом, устойчивости которого было крайне трудно достичь. Во-вторых, большая часть советских и российских разработок появлялась лишь в ответ на новое оружие у США. То есть Россия традиционно считалась «догоняющей» — пусть и создающей передовое оружие самостоятельно, в своей самобытной манере. А раз гиперзвуковых ракет у США тогда не было, значит и у русских их быть не могло.

Тем более неожиданными стали дальнейшие события. За предполагаемый шестилетний период на вооружении у России появилось сразу три различных образца гиперзвуковых вооружений — противокорабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», гиперзвуковой управляемый боевой блок «Авангард» и аэробаллистическая гиперзвуковая ракета «Кинжал» авиационного базирования. Ничего подобного у США и НАТО просто не было — да и сейчас нет.

Федеральное агентство новостей /

«Циркон», «Кинжал», «Авангард»

Эти три вида вооружений иллюстрируют три главных концепции применения гиперзвукового оружия.

Для ПКР «Циркон» целью являются крупные надводные корабли противника. Гиперзвуковая ракета может подойти к ним с экономичной, сверхзвуковой скоростью, после чего внезапно перейти в гораздо более скоростной режим — гиперзвуковой.

При скоростях, превосходящих скорость звука в 5 раз (5М, 5 чисел Маха), гиперзвуковой объект легко прорывает любые заслоны ПВО и может гарантировано достигнуть даже таких защищенных целей, как авианосец под прикрытием авианосной ударной группы (АУГ). Ну а массированное применение «Цирконов» и вовсе не оставляет кораблям АУГ шансов на их полный гарантированный перехват.

Немного иначе выглядит практика применения аэробаллистических ракет «Кинжал», носителями которых выступают самолеты МиГ-31К и, в перспективе, Ту-22М3. Раньше уверенно поразить авианосец могли только специализированные подлодки-охотники, например серии «Антей», или более современные подводные лодки типа «Ясень», которые могли скрытно прокрасться в зону контроля АУГ. Так вот, в отличие от «Цирконов», неповоротливыми стартовыми «площадками» для которых являются подводные лодки и надводные корабли, «Кинжалы» полагаются на быстрый вход самолетов-носителей в зону, контролируемую кораблями охранения АУГ.

Самолеты-носители «Кинжалов» при такой тактике осуществляют запуски ракет с предельной дистанции, полагаясь на скорость самой ракеты. И если для «Циркона» такая предельная скорость составляет 4-6М, то у «Кинжала» она намного выше — 10-12М. При такой скорости перехват новых российских аэробаллистических ракет становится практически невозможным — противоракеты авиакрыла и кораблей охранения АУГ просто не могут угнаться за «Кинжалами».

Наконец, УББ «Авангард», в отличие от «Циркона» и «Кинжала», бьет из космоса, заменяя боеголовки классических баллистических ракет. По сути, «Авангард» — это сверхзвуковой глайдер, то есть планер, у которого нет своей двигательной установки и который полагается в полете на высокую начальную скорость. В отличие от баллистической боеголовки «Авангард» может лететь по очень сложной, непредсказуемой траектории, которая не позволяет эффективно перехватить такой маневрирующий ядерный блок средствами обычного ПРО.

Федеральное агентство новостей /

Чего боятся американцы

Нетрудно понять, что «гиперзвуковая троица» выбивает из рук военных США два главных оружия возможной войны с Россией. «Цирконы» и «Кинжалы» не позволяют американцам свободно использовать авианосные ударные группы, а «Авангарды» успешно «обнуляют» любые попытки раскрыть над территорией Штатов «зонтик ПРО», который позволил бы безнаказанно нанести по России первый ядерный удар и перехватить ослабленный встречный удар наших ядерных ракет.

Еще одним видом вооружений, на котором заострил внимание глава STRATCOM, является система российского ПРО. СССР, а затем и Россия были традиционно сильны в этом виде вооружений, которое поступательно развивалось у нас с начала 1970-х годов. США попытались построить собственную систему ПРО только в 2000-х годах, однако ее возможности оказались гораздо скромнее и подходили скорее для противодействия таким странам, как Иран или Северная Корея. В то время как российские системы ПРО обеспечивали надежное прикрытие целых регионов страны, в особенности столицы, вместе со всеми важными объектами государственного и военного управления.

Сочетание всех этих факторов сегодня действительно создает ситуацию, когда прямое военное столкновение США и России будет происходить с непредсказуемым для Америки результатом. Вот почему адмирал Чарльз Ричард заявил практически открытым текстом: с русскими шутки плохи, давайте не будем дразнить спящего медведя, с его гиперзвуковыми ракетами и эффективной системой ПРО.