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Министр обороны Великобритании назвал ошибочным уход США из Афганистана
Политика
Министр обороны Великобритании назвал ошибочным уход США из Афганистана
wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense/CC BY 2.0

Лондон, 13 августа. Руководитель британского военного ведомства Бен Уоллес подверг резкой критике решение Вашингтона о полном выводе контингента войск США из Афганистана.

Эвакуация американских военнослужащих из горной страны будет иметь серьезные негативные последствия для региональной и глобальной стабильности, сообщил Уоллес в интервью телеканалу Sky News.

«Я думаю, что поступать таким образом (выводить американские войска из Афганистана. — Прим. ред.) было ошибкой. И что мы, международное сообщество, заплатим за последствия этой ошибки», — заявил Уоллес.

Ранее официальные представители афганского движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) отвергли предложение кабульского правительства о совместном управлении страной. Видео поспешного бегство афганских правительственных чиновников и военных из крупного города Кандагар перед его захватом талибами опубликовал «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша великобритания талибан
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