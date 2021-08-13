«В нескольких моментах прослезился»: комбат ДНР оценил новый фильм о Донбассе «Солнцепек»

Москва, 13 августа. Фильм «Солнцепек» накануне появился в прокате. Командир отряда особого риска ДНР «Легион Оплот» полковник Сергей Завдовеев посмотрел картину и дал ей положительную оценку.

В интервью изданию «ПолитЭксперт» Завдовеев признался, что смотрел «Солнцепек» на одном дыхании. С его слов, режиссеры очень четко смогли подчеркнуть жестокость украинских военнослужащих при обстреле мирного населения.

«У нас в Донецкой Народной Республике тоже такие обстрелы велись — по остановкам, по пляжам, где дети гибли. И в фильме не увидел никакой наигранности или, как говорят, лажи», — отметил собеседник издания.

Также Завдовеев сделал акцент на том, что все ужасы войны — разрушения, смерть во время артобстрелов — не были «завернуты» цензурой. Благодаря этому многие зрители увидят, в каких муках гибли люди.

«Пять с плюсом даю этому фильму — и режиссерам, и актеры молодцы — отлично сыграли. Достоверность классная, спецэффекты, постановки, честно говоря, в нескольких моментах прослезился», — признался Сергей Завдовеев.

Он добавил, что в фильме показали «америкосовских» инструкторов, которые рассказывали о тактике фашистов 1942 года. Ее то и используют во всех странах, где разжигают военные конфликты. Интересно, будет ли реакция на этот фильм со стороны США, резюмировал комбат ДНР.

Ранее значимость «Солнцепека» для мирового кинопроката подчеркнула руководитель Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада, сообщал ФАН.