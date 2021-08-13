Американец после дегустации свежесваренного варенья с нетерпением ждет следующего лета

Москва, 13 августа. Сезон заготовки варенья продолжился, и американцу довелось попробовать необычное русское лакомство, да еще и собственного приготовления.

За время жизни в России Джейкоб перепробовал много традиционно русских и деревенских блюд. Но каждый раз он с энтузиазмом принимает возможность продегустировать новое блюдо и не перестает удивляться вкусовым предпочтениям россиян.

Возлюбленная Джейкоба выросла в сибирской глубинке, где каждое лето варили варенье. Девушка ностальгировала по вкусу теплого свежесваренного варенья с хрустящим белым хлебом и теплым деревенским молоком. Американец не понимал, что так привлекает в этом лакомстве его подругу, пока не попробовал сам.

Джейкоб признался, что с нетерпением ждал момента, когда удастся попробовать этот загадочный русский десерт, который вызывает столько эмоций у его возлюбленной. Однажды девушка пригласила его в гости и они занялись варкой варенья. В ход пошла последняя в этом году малина.

Пока ягода варилась, Джейкоб сходил в ближайший супермаркет за молоком и в пекарню за свежим хлебом. Ему удалось купить теплую свежеиспеченную булку. Когда варенье было готово, девушка накрыла стол и дала наставления, как правильно есть горячее лакомство.

«Просто макай хлеб в варенье, а затем быстро запивай прохладным молоком. Такого зимой не повторить, только свежее горячее варенье будет иметь такой неповторимый вкус», — пояснила россиянка.

Незамысловатый десерт понравился американцу, он даже пожалел, что не попробовал его раньше. Блогер по достоинству оценил деревенский десерт и отметил, что будет с нетерпением ждать следующего лета, чтобы вновь ощутить этот необыкновенный вкус горячего варенья.

Читатели в комментариях припомнили вкус пенки с варенья, а также поделились собственными предпочтениями.

«А мне всегда нравилось есть пенки при варки варенья. И остатки варенья, что в банку не влезли!!!!», «Вкус детства. Тогда и варенье казалось слаще и молоко вкуснее. Да и натуральнее, наверно, у бабушки в деревне все-таки», — делятся россияне.

О своем участии в приготовлении деревенского лакомства Джейкоб рассказал в отдельном посте. Он поделился, как сложно было оставить чистой в процессе распределения готового варенья по банкам.