Филиппинские аборигены оказались ближайшими родственниками денисовцев

Манила, 13 августа. Представители коренной народности айта магбукон на Филиппинах имеют некоторые сходства с денисовцами.

Исследователи из Филиппин и Швеции проанализировали около 2,3 миллиона генотипов 1107 представителей 118 этнических групп островов. У одной из групп выявлено значительное присутствие ДНК денисовцев. Этот показатель на 30–40% превышает значения, зафиксированные при изучении генотипов австралийских аборигенов или жителей Новой Гвинеи.

Народность айта магбукон могла смешаться с островными популяциями денисовцев, заявили исследователи. Однако впоследствии ее представители не имели ни с кем контактов. Именно так можно объяснять столь высокую долю ДНК денисовцев.

Палеонтологам ранее удалось обнаружить в Денисовой пещере останки неандерталки. Находка сделана в ходе исследований в Горном Алтае на юге Сибири. Ученые полагают, что первобытные люди обосновались там примерно 300 тыс. лет назад.