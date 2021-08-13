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Стали известны подробности испытаний предшественника «Посейдонов»

  /   Обновлено: 13 августа 2021 15:07
Армия
Стали известны подробности испытаний предшественника «Посейдонов»
Prt Scr youtube.com  /  Минобороны России

Москва, 13 августа. История испытаний российских глубоководных аппаратов гражданского и военного назначения насчитывает не одно десятилетие, пишут авторы еженедельника «Звезда».

Первые публичные сообщения о таинственном подводном беспилотнике появились в 2016, отмечают обозреватели издания в своей публикации. В декабре 2016 года американская разведка подтвердила тестирование в России аппарата под названием «Статус-6», который впоследствии стал известен как ядерная торпеда «Посейдон» неограниченного радиуса действия.

Однако испытания прототипов «Посейдона», аппаратов типа «Клавесин», проходили в российской Арктике еще в 2007 году, подчеркивает издание.

«При картографировании дна океана (Северного Ледовитого. — Прим. ред.) «Клавесин-1Р» удалялся от борта атомного ледокола «Россия» на 15 километров, находясь под водой сначала 21 час, а потом 10 часов. Проблем с возвращением к месту спуска не было», — сообщается в статье.

Погружения «Клавесинов» могли осуществляться в районе хребта Ломоносова, их опыт был учтен при разработке подводного беспилотника «Посейдон», его отдельных частей и механизмов, резюмируют авторы «Звезды».

Ранее обозреватели американского издания 19FortyFive пришли к выводу о превосходстве российских субмарин проекта «Ясень-М» над аналогичными подлодками ВМС США. О спуске на воду новейшей АПЛ «Красноярск» со стапелей завода «Севмаш» информировал RT.

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испытания апл посейдон
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