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«Миннесота» может обменять Капризова в «Баффало»

  /   Обновлено: 13 августа 2021 15:07
Спорт
«Миннесота» может обменять Капризова в «Баффало»
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сент-Пол, 13 августа. Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин не исключает возможности обмена российского форварда Кирилла Капризова в «Баффало» на Джека Айкела.

Информацию подтвердил американский журналист The Hockey News Лайл Ричардсон. Билл Герин сделал несколько предложений Капризову о продлении трудового соглашения, однако российский хоккеист ответил отказом. Теперь «Миннесота» может включать игрока в сделку по переходу Джека Айкела из «Баффало».

Кирилл Капризов пополнил состав «Миннесоты» летом 2020 года. В прошлом сезоне форвард провел 62 матча, в которых набрал 54 очка. Капризов был признан лучшим новичком Национальной хоккейной лиги.

Ранее стало известно, что «Вашингтон» заключил с голкипером Ильей Самсоновым годовой контракт на $2 млн. Такую информацию привели на сайте столичной команды.

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