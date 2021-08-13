«Миннесота» может обменять Капризова в «Баффало»

Сент-Пол, 13 августа. Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин не исключает возможности обмена российского форварда Кирилла Капризова в «Баффало» на Джека Айкела.

Информацию подтвердил американский журналист The Hockey News Лайл Ричардсон. Билл Герин сделал несколько предложений Капризову о продлении трудового соглашения, однако российский хоккеист ответил отказом. Теперь «Миннесота» может включать игрока в сделку по переходу Джека Айкела из «Баффало».

Кирилл Капризов пополнил состав «Миннесоты» летом 2020 года. В прошлом сезоне форвард провел 62 матча, в которых набрал 54 очка. Капризов был признан лучшим новичком Национальной хоккейной лиги.

Ранее стало известно, что «Вашингтон» заключил с голкипером Ильей Самсоновым годовой контракт на $2 млн. Такую информацию привели на сайте столичной команды.