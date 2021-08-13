Валя Карнавал удивилась подарку Долиной после скандала

Москва, 13 августа. Популярный блогер Валя Карнавал рассказала об отношениях с певицей Ларисой Долиной после скандала на шоу юмориста Максима Галкина «Музыкалити».

Конфликт между певицей и звездой интернета мог завершиться благополучно. У знаменитостей были все шансы на примирение. Интересно, что сама Валя Карнавал не считает, что у нее были жесткие разногласия с Долиной. По ее мнению, скандал раздули.

Как отметила Карнавал, она получила от Долиной приглашение на спектакль «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в Московском театре на Таганке. Девушка была удивлена такому подарку и посчитала, что Долина с искренними намерения пригласила ее на постановку, пишет «Вечерняя Москва».

Валя Карнавал собиралась пойти в театр на спектакль с участием Долиной. Но все изменилось за день до показа, когда она получила сообщения от журналистов.

«С нами начали связываться представители разных СМИ, чтобы уточнить — правдива ли та информация, которую им отправили в приглашении на спектакль представители Ларисы. Суть сообщения была в том, что на спектакль приглашали с формулировкой: «В зале будет сидеть блогер Валя Карнавал. Планируем их примирение»», — призналась звезда TikTok.

После этого звезда интернета решила не идти на спектакль. Места в зале, предназначенные команде блогера, остались пустыми. Как утверждает Карнавал, позже появились новости, что она якобы выпросила билеты, а затем "кинула" Долину, пишет kp.ru.

Скандал между Карнавал и Долиной разгорелся в эфире шоу Галкина. Артистка убеждена, что петь должны те, кто этому обучался и имеет профессиональное образование. Блогер не согласилась со звездой сцены.