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Собчак не считает знаменитую фамилию причиной своего успеха
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Шоу-бизнес
Собчак не считает знаменитую фамилию причиной своего успеха
instagram.com  /  @xenia_sobchak

Москва, 13 августа. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что добилась успеха вовсе не благодаря знаменитой фамилии своего отца Анатолия Собчака.

Новой гостьей светской львицы на ее YouTube-канале стала психолог Вероника Степанова. Во время беседы Собчак рассказала, что приехала в Москву из Петербурга с деньгами, которые ей дала мать на съемную квартиру, и больше у нее ничего не было.

Поскольку отец ведущей на тот момент уже скончался, «блондинка в шоколаде», по ее словам, начала выстраивать карьеру с нуля. В ответ Степанова отметила, что фамилия журналистки все равно работала на нее.

Однако Собчак не считает, что именно в этом кроется причина ее успеха. Телеведущая признает, что у нее было небольшое преимущество на старте в виде тех же денег на квартиру. При этом, сравнивая себя с мультимиллионерами, которые тоже являются детьми успешных людей, журналистка делает вывод, что добилась всего самостоятельно.

«И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть, позже, но свое бы я забрала», — подытожила Собчак.

Светская львица часто подвергается критике из-за внешности. Сама знаменитость согласна, что здесь у нее нет преимущества, однако своим неоспоримым плюсом телеведущая считает энергетику.

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Все новости / Шоу-бизнес / Собчак не считает знаменитую фамилию причиной своего успеха
собчак журналистка знаменитости
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