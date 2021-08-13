Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 16:37
16:34
Наука
Уникальный робот-врач начал работать в Алтайском крае
16:33
Ливия
Швейцария представила инициативу по решению миграционного вопроса в Ливии
16:29
Общество
DC выпустит комикс о Бэтмене в стиле «Игры престолов»
16:26
Политика
Госпогранкомитет Белоруссии показал на видео доставку Польшей группы беженцев к границе
16:25
Экономика
ФАС проверит «Пятерочки» в Петербурге после массовых жалоб от жителей города
16:22
Общество
Каспаров назвал «Умное голосование» бессмысленным
16:19
Происшествия
Петербургский суд оставил под домашним арестом депутата Резника по делу о наркотиках
16:15
Шоу-бизнес
Бородина оправдалась за разрешение покрасить волосы пятилетней дочери
16:14
Экономика
Эксперт Легостаева заявила о лидерстве России во внедрении цифровых технологий
16:12
Армия
В Белоруссии раскрыли сценарий маневров «Запад-2021»
Все новости

Врач Альберт До назвал четыре основных признака болезни печени
Общество
Врач Альберт До назвал четыре основных признака болезни печени
freepik.com  /  gpointstudio

Москва, 13 августа. Существует ряд симптомов, сигнализирующих о болезни печени, рассказал доктор медицины, клинический директор программы Yale Medicine Fatty Liver Disease Альберт До.

Первый признак объединяет отек ног и вздутие живота. Накопление в организме жидкостей возможно при циррозе печени, сообщил специалист. Вторым симптомом считаются частые синяки. Их появление из-за некоторых прикосновений может указывать на повреждение органа.

Третьим пунктом в списке идут желтуха и зуд, которые свидетельствуют о скоплении токсинов. Четвертый признак развития болезни печени включает в себя тошноту и потерю аппетита, заключил медик.

Также ранее стало известно, что на развитие цирроза печени может указывать наличие капилляров в виде пучков, бессонницы и красных пятен на ладонях. Их возникновение говорит о необходимости медицинской консультации.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врач Альберт До назвал четыре основных признака болезни печени
печень болезнь признаки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru