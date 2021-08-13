Врач Альберт До назвал четыре основных признака болезни печени

Москва, 13 августа. Существует ряд симптомов, сигнализирующих о болезни печени, рассказал доктор медицины, клинический директор программы Yale Medicine Fatty Liver Disease Альберт До.

Первый признак объединяет отек ног и вздутие живота. Накопление в организме жидкостей возможно при циррозе печени, сообщил специалист. Вторым симптомом считаются частые синяки. Их появление из-за некоторых прикосновений может указывать на повреждение органа.

Третьим пунктом в списке идут желтуха и зуд, которые свидетельствуют о скоплении токсинов. Четвертый признак развития болезни печени включает в себя тошноту и потерю аппетита, заключил медик.

Также ранее стало известно, что на развитие цирроза печени может указывать наличие капилляров в виде пучков, бессонницы и красных пятен на ладонях. Их возникновение говорит о необходимости медицинской консультации.